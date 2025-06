Vendida a un jefe criminal, ¿Dónde ver la serie completa de una mujer que se casa con el líder de la mafia?

La serie en formato vertical Vendida a un jefe criminal es un drama en el que seguimos una candente e intensa historia donde una mujer es vendida a un mafioso sin saber los retos y la tensión que esto provocará, cuando descubra que él ya tenía esposa.

¿De qué trata Vendida a un jefe criminal?

Vendida a un jefe criminal sigue la historia de Lilian Grey. La joven es obligada a casarse con el temido jefe mafioso Adam Steel, lo que transforma por completo su vida.

Vendida a un jefe criminal ı Foto: Especial

Sin embargo, de esposa Lilian se transforma en una sirvienta cuando descubre que en realidad, Adam se encuentra casado con otra mujer en secreto, lo que la lleva a tomar un rol lejos del hombre con quien contrajo matrimonio.

Lilian no solo debe vivir bajo el mismo techo con la esposa de Adam, sino también con su enigmática hermano. Es entonces que ella destapa mentiras familiares, el misterio de un baile de máscaras y enfermedades fingidas, mientras lucha con deseos prohibidos.

¿Dónde ver Vendida a un jefe criminal?

La serie cuenta con un total de 64 episodios que se encuentran disponibles en la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 7 capítulos gratis antes de tener que comprar el resto de la historia en esta plataforma.

Puedes encontrar la serie al buscarla en Google como My Family Sold Me to Criminal Boss, por su nombre al inglés. Ahí, encontrarás la opción de ver el drama completo en plataformas como Dailymotion, donde se encuentra la historia en formato de película. También puedes encontrar la serie en YouTube con el mismo nombre.

Otras series

Lux Hidalgo, madre y comandante: Lux Hidalgo es una destacada líder militar que, tras lograr grandes victorias en el campo de batalla, enfrenta una nueva amenaza cuando su hija Míriam es secuestrada por la poderosa familia Talves.

Dejo de ser una chica de ATM: Es la historia de Luisa, una mujer que renació años atrás, cuando se reencuentra con aquella persona que le había quitado toda su fortuna y arruinó su vida. Luisa fue asesinada por este mismo sujeto, por lo que en esta ocasión donde tiene una nueva oportunidad en su vida, ha decidió simplemente “hacerlo desaparecer” de su vida para ella poder vivir feliz.

Nunca Subestimes a la Chica Matemática: Zosha Sánchez es una joven estudiante universitaria con orígenes humildes. Huérfana de padre y criada trabajando en una granja, es constantemente menospreciada por sus compañeros adinerados en la prestigiosa Ivy League, quienes la juzgan por su clase social, sin saber que en realidad es hija de Margaret Harmon, una destacada profesora de matemáticas cuya brillante investigación fue robada por una colega ambiciosa.