¿Susana Zabaleta tuvo cáncer? Francisco Céspedes lo revela | VIDEO

Francisco Céspedes asegura que Susana Zabaleta tuvo cáncer. Esta revelación sucede después de la polémica en la que la cantante de ópera aseguró que el artista se quiso propasar con ella y que su novio Ricardo Pérez, tuvo que ponerle un alto.

¿Susana Zabaleta tuvo cáncer?

Fue en el programa Ventaneando que surgieron las recientes declaraciones de Francisco Céspedes en torno a la salud de Susana Zabaleta, pues el cantante asegura que la famosa enfrentó una batalla contra el cáncer, una revelación que sorprendió a muchos, pues la artista siempre ha mostrado una buena salud.

En una presentación, el cantante habló sobre la supuesta enfermedad de la actriz: “Cuando tuvo cáncer la llamaba todos los días, no le voy a mandar un beso, pero no entiendo por qué, trabajamos juntos, lo hicimos bastante bien y cuándo ella tuvo dificultades en su vida la llamaba siempre todos los días preocupado por ella y no toco más el tema”, señaló.

Con este mensaje, el intérprete de ‘Donde está la vida’ tenía la intención de mostrar la solidaridad, cariño y buena relación que existía entre los dos antes de la ruptura que se dio en su amistad, pero terminó por cometer lo que de ser cierto, sería una gran indiscreción sobre la salud de Zabaleta.

¿Qué dijo Susana Zabaleta de Francisco Céspedes?

Fue hace un par de meses que salieron a la luz unas declaraciones, donde la cantante admitió que su novio Ricardo Pérez es bastante celoso, a pesar de que muchos conocemos su faceta de comediante. En ese sentido, el humorista no duda en defender a su novia cuando le parece pertinente.

Fue en una emisión de La Cotorrisa que Susana Zabaleta contó que su pareja se enojó en una ocasión en la que Francisco Céspedes le dijo que no se acercara demasiado, pues podría “faltarle al respeto”, cosa que fue percibida como una insinuación.

“Se lo quería madr*ar, a Céspedes. Me dijo (Francisco): ‘Ay, no te me acerques así…’” contó Susana, a lo que su novio añadió: “Pinch* viejo marrano, asqueroso”. Recordemos que esta no es la primera vez que el talentoso cantante es acusado de hostigamiento, cosa que ha negado en más de una ocasión.