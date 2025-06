Descubren a Belinda en íntimo momento con una drag queen EN VIVO y su reacción desata risas | VIDEO

Belinda protagonizó un momento que se ha hecho viral gracias a su divertida reacción cuando fue captada con una drag queen e una posición comprometedora que desató risas y memes en redes sociales, donde se hizo viral y ya anuncian la llegada de un nuevo meme por parte de la celebridad.

Y es que Belinda se encontraba en un evento por el estreno de Mentiras, la serie de Prime Video inspirada en el famoso musical mexicano que reúne icónicas canciones ochenteras y que cuenta con una versión con drag queens, motivo por lo que varias estrellas LGBT+ fueron invitadas a la premiere.

Belinda y su divertido momento con una drag queen

En redes sociales, se ha hecho viral un clip el momento en que las cámaras enfocan a la intérprete de ‘Heterocromía’ mientras se encontraba conversando con una artista drag.

La famosa lucía muy sorprendida mientras tocaba uno de los pechos falsos de la drag, quien había sacado el pecho para que la cantante pudiera tocar a gusto y sorprenderse por la textura del pecho que seguramente era bastante realista en persona.

Es entonces que llegan otras dos dragas por detrás y le dicen “Belinda, ¿Cómo estás? Estamos aquí, en vivo", le dicen mientras ella sigue apretando el pecho falso con una expresión de mucha sorpresa.

Segundos después, Beli procesa la información y retira la mano para exclamar “¿Estamos en vivo!" visiblemente apenada y llevando las manos a la altura de su cintura. Después, levanta una de sus manos y se la lleva cerca de la boca mientras hace la misma pregunta, mostrando más sus nervios por la situación que fue captada.

“Qué oso, no, no, no”, dice la famosa antes de que siga la entrevista, “yo así porque pensé que no estaba grabando”, exclamo. Por su parte, la drag queen bromeó al decir “yo no te voy a regresar el favor, pero me encantó”.

Los comentarios no se hicieron esperar, entre quienes compraron a Belinda con la Barbie que aparece al final de Toy Story 2, así como a la drag queen con Sabrina Carpenter. Te dejamos algunas de las reacciones que están de acuerdo con que la artista es icónica también por sus memes:

“¿Belinda, qué le haces a Sabrina Carpenter?"

“Belinda Core”.

"La Beli siempre atrapada en situaciones random“.

“Y la otra poniéndolas JAJAJAJA”.

"Escenas eliminadas de Toy Story“.

“Pone su manita en la boca como Barbie”.

"Belinda siempre siendo un meme andante, una reina la verdad“.