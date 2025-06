Natii Natasha está embarazada de nuevo y pospone su gira musical | VIDEO

Natii Natasha sorprendió a sus fans al revelar que se encuentra embarazada de su segundo bebé, una noticia que si bien emocionó a muchos, también indica un importante cambio en la agenda de la cantante, quien tuvo que mover las fechas de su reciente gira.

Así reveló Natii Natasha que está embarazada

Fue hace un par de días que comenzaron los rumores del posible embarazo de Natii Natasha, quien publicó una serie de fotos que llamaron la atención de sus fans, pues en algunas de las imágenes, podían ver el vientre de la mujer un poco abultado, aunque todo era especulación.

Fue a través de un video que se publicó este miércoles 11 de junio, donde Natii reveló a sus seguidores que se encuentra embarazada por segunda ocasión. En el clip, podemos ver la intensa organización de su gira, donde planean cada detalle sobre el tour y las ciudades que recorrerá.

Es en la prueba de su vestuario que se deja ver que ninguna de las prendas se ajustan a la figura de la celebridad, gracias al crecimiento de su pancita, con lo que confirma que está embarazada, un detalle que causa emoción en su vestuarista cuando se lo revela la propia cantante.

“Busca algo que abrace, no que apriete”, le aconsejó en un inicio a su vestuarista, provocando confusión antes de que hable directamente con el público:

“Ustedes me entenderán, hay cosas que pueden esperar, pero esto no. Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar, así que… ¡confirmado! Tour 2026, pero con familia agrandada”, dice la cantante. Al final del video, podemos ver un letrero que dice “nos vemos en 2026″ y se muestra la foto de la ecografía con la que muestra su embarazo.

Natii tuvo a su primera hija el 23 de mayo del 2023, a quien tuvo con el productor Raphy Pina, quien al año siguiente enfrentó un problema legal que lo llevó a tener una condena de 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas de fuego.

En junio de 2024, Raphy fue liberado, aunque tendrá tres años de libertad supervisada, 200 horas de servicio comunitario y una multa. Natii Natasha permaneció a su lado a pesar de los problemas y ahora siguen construyendo su familia, con la espera de la llegada de su segundo hijo.