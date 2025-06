¿Por qué se distanciaron los hermanos Aida Cuevas y Carlos Cuevas?

Desde 2020, los hermanos Aída Cuevas y Carlos Cuevas mantienen una relación tensa marcada por acusaciones mutuas de violencia y difamación.

Aída reveló públicamente que había sido víctima de acoso y maltrato psicológico por parte de su hermano Carlos durante más de tres décadas. La cantante decidió presentar una demanda legal contra él por violencia intrafamiliar y daño psicoemocional, luego de sufrir un hostigamiento constante durante cuatro años consecutivos. Según relató, en ese periodo él se dedicó a burlarse de ella, desacreditarla y ejercer presión emocional.

El conflicto entre los hermanos se dio a conocer al público cuando Carlos expuso la situación, a pesar de que Aída deseaba que todo se manejara de manera privada. Ella esperaba que su hermano tomara el asunto con seriedad, pero no fue así.

Fue en el programa Ventaneando donde Aída compartió por primera vez las verdaderas razones del distanciamiento familiar. En esa entrevista, expresó con firmeza: “Venimos del mismo vientre pero no de la misma cuna”, subrayando que, aunque compartían lazos de sangre, sus principios y formas de vida eran muy diferentes.

En esa misma conversación, Aída aclaró que el motivo del distanciamiento no era, como él pensaba, una supuesta molestia porque “él dijo que no le constaba que Juan Gabriel" le hubiera propuesto matrimonio. La cantante aseguró que esa interpretación estaba completamente equivocada y que la raíz del problema era mucho más profunda. “Es porque él está involucrado en faldas, en vicios, en violencia, cosa que yo no le voy a permitir, yo no puedo ser tapadera de nadie Pati”, declaró con contundencia.

¿Qué dijo Carlos Cuevas sobre las declaraciones de Aída?

Carlos, por su parte, ofreció otra versión del conflicto, afirmando que el distanciamiento se originó porque Aída “se metió” con su hija, sin ofrecer mayores detalles. Ambos hermanos trabajaron juntos durante varios años en el ámbito musical, pero sus diferencias personales y éticas terminaron separándolos.

Además, criticó a Pati Chapoy por su papel en la difusión de estas acusaciones, sugiriendo que la conductora se ha dejado influenciar por su hermana. Carlos afirmó: “Pati, ya estás grande para que te metan en estos chismes”.

La situación ha generado una gran polémica, especialmente porque ambas figuras eran conocidas por colaborar en proyectos musicales anteriormente.

¿Quiénes son Aída y Carlos Cuevas?

Aída Cuevas es una destacada cantante mexicana, conocida como “La Voz de México”, con más de 45 años de trayectoria en la música ranchera. Ha ganado premios como el Grammy y el Grammy Latino. Es considerada una de las máximas exponentes del mariachi y defensora de la música vernácula mexicana.

Su hermano, Carlos Cuevas, es un cantante mexicano reconocido por su interpretación de boleros, baladas y música romántica. Inició su carrera en la década de los 80 y ha mantenido una sólida presencia en escenarios nacionales e internacionales. Ha trabajado en televisión, teatro y festivales musicales.