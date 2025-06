‘Cazando Estrellas Fugaces’, una invitación a apreciar las relaciones pasajeras

Amor, relaciones complejas, falta de comunicación y nostalgia son algunos de los elementos que se abordan en la obra de teatro Cazando Estrellas Fugaces, un texto contemporáneo que indaga las formas actuales de relacionarnos en pareja, la búsqueda del amor y la formalización de estar o no con alguien.

Cazando Estrellas Fugaces cuenta la historia de un escritor en sus treintas que, a través de la obra que se encuentra creando, refleja la realidad que vive con la mujer con quien tiene un vínculo en ese momento. Sin embargo, dicha unión no es una relación estable o formal pues ninguno da paso hacia el compromiso o ninguno revela realmente lo que siente debido al miedo que representan esos sentimientos.

En entrevista con La Razón, Eduardo Córdova, director de la puesta en escena, mencionó que “es una obra para todas las personas que en algún momento se han sentido inquietas por el tema amoroso, ya sea porque les gusta alguien que no está disponible o porque les gusta más de una persona y no se pueden decidir, o porque la persona que los busca a ellos no están seguros. Es para quienes han tenido un cortón reciente, que sienten que fue muy injusto.

Explicó que la obra demuestra que las relaciones son un hecho universal, pues todos hemos tenido alguna vez parejas o vínculos amorosos.

Puesta en escena de 'Cazando estrellas fugaces' ı Foto: Janis Ayala, La Razón

Escrita por el actor y dramaturgo español, Sergio Villanueva en 2006, esta obra es una mirada a las relaciones actuales. Gracias a la adaptación que Eduardo Córdova realizó para traerla a escenarios mexicanos, se incluyeron elementos como la tecnología los cuales juegan un papel importante en la manera de relacionarnos hoy en día, esto permite que la puesta en escena se sienta contemporánea y que el espectador conecte con ella de manera más íntima.

“Lo que dice el texto, y por eso se llama Cazando Estrellas Fugaces, es que hay personas y relaciones que no llegan a tu vida para quedarse, sino para cambiar algo, para enseñarte algo, para hacerte pasar un momento muy feliz, pero que tiene fin, están destinadas a terminarse. La obra te invita a pensar que eso está bien, que no es el fin del mundo el hecho de que una relación no sea para siempre, sino que, al contrario, es algo que debemos aprender a apreciar.

“La metáfora del texto es: ‘Así como las estrellas fugaces son rápidas, no regresan y tú no puedes cazarlas, pues hay personas y relaciones que son así’. A mí lo que me gustaría es que la gente saliera emocionada por pensar en la fortuna que es tener relaciones significativas, aunque no duren por siempre”, agregó el director.

La obra es protagonizada por Amanecer Aldama, Bodnar Sierra, Nía Salazar, Oscar Lara y Santiago Padilla, un elenco de jóvenes actores comprometidos con sus personajes que entregan interpretaciones honestas y nostálgicas con las que son fáciles de empatizar. Algunos de ellos hacen su debut en el teatro con esta puesta en escena, por lo que Eduardo Córdova comentó que “es muy importante que los productores y también el público les dé oportunidad a los nuevos talentos, porque eventualmente serán los artistas que el día de mañana van a estar haciendo el entretenimiento y el arte”.

Cazando Estrellas Fugaces se presenta todos los miércoles de junio y julio, a las 8:30 pm, en la Sala A de La Teatrería, los boletos pueden ser adquiridos en la taquilla del lugar o a través de la página oficial de La Teatrería en internet. El recinto se ubica en Tabasco 152, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.