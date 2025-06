Sufre Laura Flores depresión tras la ruptura con Lalo Salazar

Laura Flores, la cantante y actriz de 61 años, confesó que la ruptura de su relación con el periodista Lalo Salazar le provocó una profunda depresión.

Apenas en febrero la pareja habían confirmado que estaban en una relación.

Laura Flores anuncia el fin de su relación con Lalo Salazar ı Foto: IG: @laurafloresmx

“Esta situación a mí me puso los nervios de punta, me puso tremendamente triste fue así como si me hubieran arrancado un pedazo de mí”, confesó en un video que compartió en redes sociales para hacer conciencia sobre la depresión.

“Tú dirías “Ay hombre terminaste, ya no pasa nada.” Pues sí y no, porque a las pruebas me remito a mí me pegó durísimo”, indicó,

La relación que tenía con Eduardo Salazar era algo que algo muy valioso que no quería perder, dijo.

“Cuando estás enamorada pues esas cosas no las quieres, no quieres que te sucedan no entonces bueno me vino muy fuerte la depresión”, afirmó

Aclaró que no hubo un motivo específico que ocasionara la ruptura.

“No voy a decir qué pasó, porque realmente no pasó nada importante te lo juro que no pasó nada importante como para llegar a este punto, nunca pasó algo que tú dijeras ‘No pues por eso’”.

“Realmente es algo que yo no la vi venir yo creo que ninguno de los dos lo vio venir, pasó y punto”, detalló

También se negó a hablar mal de Lalo Salazar y aseguró que no le guarda rencor.

“Yo jamás voy a hablar mal de ni de él ni de ninguna persona … porque uno se tiene que ser responsable de lo que nos pasa”, dijo.

Durante su transmisión compartió de cómo sus mascotas le han ayudado a superar crisis depresivas.

Y también señaló que sus amigas Azela Robinson y Yadhira Carrillo han sido un gran consuelo en este momento.

El 9 de junio Laura Flores y Lalo Salazar pusieron fin a su relación, después de cuatro meses de haberla anunciado.

A través de redes sociales, Laura Flores compartió un breve comunicado en el que dio a conocer el fin de su relación con Lalo Salazar, reportero y periodista de N+.