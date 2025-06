Ceci Ponce: ‘Regresar a Survivor fue como un kínder de adultos’

Tras su participación en la sexta temporada de Survivor México, la actriz Ceci Ponce regresa a la rutina diaria con una mirada renovada sobre la vida, el entretenimiento y su propio camino profesional, donde quiere apostar por nuevos formatos de entretenimiento.

“Ser elegida para participar en esta nueva temporada significó mucho para mí. Estoy muy agradecida con la producción, porque Survivor es una experiencia transformadora para el físico, la mente y el alma”.

Pero la competencia fue más intensa que nunca. “Muchos participantes ya venían con experiencia previa, con sus mañas y estrategias. Desde el día uno fue intenso, sin descanso. Todo el tiempo había juego, ataques, bromas pesadas. A diferencia de la temporada pasada, esta vez no había momentos de calma”, agregó.

Ceci Ponce fue participante de Survivor México. ı Foto: Especial

El entretenimiento actual y el fenómeno Reality

Con varios años en la industria, Ceci observa con atención la creciente apuesta por los reality shows. “La oferta responde a la demanda. Hoy todo lo que tenga que ver con realidad, con intensidad, con conflicto, vende . Aunque a veces los mensajes que dejan no son los mejores, otros formatos son más positivos y enriquecedores”.

Tras su regreso, Ceci se encuentra reactivando su agenda profesional. “Cuando me fui, les dije a todos ‘me voy una semana… o cinco meses’. Ahora estoy tocando puertas de nuevo. Me encantaría volver a la ficción, porque me permite canalizar mis emociones de manera sana. Si no, me las invento en la vida”.

Además, sueña con incursionar en el mundo del podcast o la radio visual. “Quiero compartir una visión auténtica, que sume y transforme, no solo para tener seguidores. Crear es un acto que se completa cuando alguien más se transforma con lo que compartes”, concluyó.

cehr