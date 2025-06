J-Hope confirma que habrá nuevo álbum y tour de BTS; esto se sabe

J-Hope, miembro de BTS, culminó su gira en solitario Hope on the Stage en Goyang, Corea del Sur. Este evento marcó un hito al reunir a todos los miembros de BTS en el escenario por primera vez desde su pausa en 2022. Durante el concierto, Jungkook se unió a J-Hope para interpretar “I Wonder...” y “Seven”, mientras que Jin, RM, V y Jimin lo apoyaron desde el público.

Además, Suga hizo su primera aparición pública tras su incidente de conducción bajo los efectos del alcohol, mostrando el respaldo del grupo a su compañero.

En una entrevista en el programa Omniscient Interfering View, J-Hope expresó su entusiasmo por el regreso de BTS, mencionando que el grupo está trabajando en un nuevo álbum y planificando una gira mundial para 2026.

Aunque no se han confirmado fechas específicas, la posibilidad de que BTS se presente en India ha generado especulaciones, especialmente tras la apertura de una oficina de HYBE en Mumbai y la presencia de la bandera india en el evento BTS FESTA 2025.

J-Hope confirma que habrá nuevo álbum y tour de BTS tras el final de Hope on the Stage

La gira Hope on the Stage comenzó el 28 de febrero de 2025 en Seúl y concluyó el 14 de junio en Goyang, con un total de 33 conciertos en ciudades como Nueva York, Ciudad de México, Manila, Saitama, Singapur, Jakarta, Bangkok, Macao, Taipéi y Osaka . Durante estos shows, J-Hope interpretó canciones de su mixtape Hope World, su álbum Jack in the Box y su EP Hope on the Street Vol. 1, incluyendo temas como “What If...”, “Arson”, “On the Street”, “Chicken Noodle Soup”, “Hope World”, “Equal Sign”, “Future” y “Neuron”.

La gira fue un éxito rotundo, con entradas agotadas en menos de una hora en varias ciudades, y consolidó a J-Hope como un artista en solitario de renombre internacional. Su regreso a los escenarios también ha generado expectativas sobre el futuro de BTS como grupo completo, con rumores de un posible regreso en 2026.