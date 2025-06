La verdad de las FOTOS virales de Marilyn Manson en Venga la Alegría

El cantante de metal Marilyn Manson está causando revuelto por su próxima presentación en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 en San Luis Potosí, lo que ha generado una infinidad de reacciones.

Una de ellas es que los fans del intérprete de “The beautiful people” están preocupados por el cantante, pues aseguran que puede tener experiencias random en programas de televisión tal como le pasó a Katy Perry

Lo que se sabe de las fotos de Marilyn Manson en Venga la Alegría

Marilyn Manson se volvió viral porque en redes sociales están circulando unas imágenes en las que el cantante de “Sweet dreams” aparece dando entrevistas al programa matutino Venga la Alegría.

En una de las imágenes Marilyn Manson, artista que hizo el polémico disco “Antichrist superstar”, aparece junto al Capi Pérez, quién lo está entrevistando.

En la imagen sale el conductor luciendo una camisa básica negra y sentado en la sala de Venga la Alegría, mientras que enfrente de él está Marilyn Manson vistiendo un traje ea rayas con una camisa negra. En el fondo se aprecia el logo del programa.

La polémica foto de Marilyn Manson en Venga la Alegría ı Foto: Redes sociales

En otra de las fotos, el cantante y compositor estadounidense aparece en otra sala del matutino, vistiendo completamente de negro y sosteniendo un micrófono con un cubo con el logro del programa. Delante de él se encuentra uno de los supuestos conductores vistiendo un traje azul para entrevistar al polémico artista.

Marilyn Manson supuestamente en Venga la Alegría ı Foto: Redes sociales

La verdad de las fotos de Marilyn Manson en Venga la Alegría es que están hechas con Inteligencia Artificial y los fans son los responsables de crearlas.

La prueba está en que la última imagen tiene una referencia al aspecto del artista que lucía años atrás, pues cabe recordar que actualmente el intérprete de “This is the new shit” luce mucho más delgado y rejuvenecido, casi como en los inicios de su carrera.

Lo cierto es que Marilyn Manson no se ha presentado en Venga la Alegría, pero los fans lo creen posible, ya que Katy Perry estuvo en el programa y le hicieron un “homenaje” en el que las conductoras bailaron sus canciones, la subieron a un microbús para que gritara “Bajan” como tradicionalmente se hace.

Lo que más llamó la atención es cuando los conductores le dijeron que iban a regresar de los anuncios para estar más tiempo con ella y su reacción causó revuelo en redes.