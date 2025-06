El reconocido actor y conductor Ernesto Laguardia vivió un angustiante momento el día de ayer tras verse involucrado en un accidente automovilístico cuando viajaba con su familia en la Ciudad de México. A través de su cuenta oficial de Instagram, Laguardia compartió un video en el que detalló lo ocurrido, expresando su preocupación e indignación ante la falta de respuesta por parte de las autoridades.

Según relató el famoso, una camioneta lo impactó por detrás. Los ocupantes del otro vehículo no contaban con seguro y adoptaron una actitud hostil. “Estoy aquí desde hace siete horas, me chocaron por atrás, la camioneta no trae seguro. Llevo más de nueve horas esperando una patrulla, han pasado seis y ninguna se ha querido parar”, comentó visiblemente afectado el actor, conocido por su trabajo en Hoy y telenovelas como Quinceañera y Lazos de Amor.

Ernesto Laguardia sufre accidente de auto y denuncia que esperó 9 horas por ayuda

A pesar de haber marcado al 911 en múltiples ocasiones —más de once según su testimonio—, Ernesto Laguardia señaló que sus llamadas eran ignoradas o colgadas, lo que aumentó su frustración y la incertidumbre de su familia.

“He llamado al 911 en más de once ocasiones, me cuelgan. Las personas están muy necias, muy agresivas, no quieren pagar. Muy decepcionado”, agregó el también conductor de programas como En Familia con Chabelo en sus inicios.

El actor Ernesto Laguardia subrayó que, aunque él y su familia no sufrieron lesiones físicas de gravedad, la situación dejó en evidencia la falta de preparación y respuesta de las autoridades frente a emergencias viales. Asimismo, hizo un llamado urgente a sus seguidores para que compartieran el video y se hiciera viral: “LES PIDO SU APOYO PARA DIFUNDIR Y QUE ALGUIEN NOS AYUDE”.

A lo largo del video, se mostró claramente la desesperación del actor, quien se encontraba varado en el lugar del accidente sin ninguna solución a la vista. Esta situación pone sobre la mesa la necesidad urgente de mejorar la atención en emergencias, así como la importancia de que todos los conductores cuenten con un seguro vehicular vigente y asuman su responsabilidad en caso de incidentes.

Aunque el suceso no pasó a mayores, el testimonio de Ernesto Laguardia se volvió viral, generando solidaridad por parte del público y figuras del medio artístico, quienes recordaron su trayectoria en producciones como Amor Real y su participación en musicales donde interpretó canciones como “Amor sin condición”.