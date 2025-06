Alberto Vázquez, ícono del rock and roll mexicano, compartió un mensaje tranquilizador tras someterse a una operación reciente en la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Torreón, Coahuila. En sus redes sociales, el legendario cantante declaró que se encuentra en buen estado y expresó su gratitud.

“Hoy, día 18 de junio, vuelvo a repetir a todo el mundo que no se alarme… Estoy bien, gracias a Dios. Les mando saludos a todos mis grandes amigos del internet y a mis fans. Gracias por existir”, se oye decir a Alberto Vázquez desde el hospital, a través de un breve video que compartió en su cuenta de Instagram.

Alberto Vázquez habla de su estado de salud: ‘Me hacen muchas cosas’

Aunque no especificó el tipo de intervención, precisó que todo salió conforme a lo previsto y que está consciente de la preocupación generada entre su público. Aprovechó para agradecer “todas las muestras de cariño”, asegurando que ya se encuentra “en proceso de recuperación”.

“No sé qué traen conmigo los haters que a cada rato me matan, me enferman, me abren del corazón, del estómago… me hacen muchas cosas”, continuó el intérprete con su peculiar sentido del humor.

La noticia llegó después de que en días previos su hijo, Arturo Vázquez, —como en ocasiones previas— había hablado sobre los riesgos de su padre al hacer esfuerzo físico en concierto.

En varias entrevistas, Arturo comentó que el cardiólogo le había recomendado a Alberto evitar “esfuerzos significativos” como subir escaleras o actuar frente a grandes audiencias; aunque, según él, el cantante aún conserva la voz para grabar música en estudio.

Aunque Arturo mencionó que su padre estaba “en perfecta forma para grabar” y que continuaba trabajando en nuevos proyectos familiares, Alberto al parecer decidió dar este paso médico para reforzar su estado de salud.

A pesar de tener 83 años y padecer EPOC, afección que ha afectado su capacidad respiratoria durante años, Alberto mantiene el ánimo alto. En varias ocasiones ha desmentido rumores de retiro definitivo, destacando que confía en su recuperación y está atento a retomar actividades de forma pausada.

Alberto Vázquez pasó por una cirugía menor con éxito, está estable y agradecido por el apoyo recibido. Aunque su salud ha limitado cierta actividad física en el escenario, mantiene la pasión por la música y desea continuar conectando con sus fans, ya sea desde un estudio o, eventualmente, bajo reflectores.