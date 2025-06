Suga de BTS sale del servicio militar; envía mensaje a ARMY: ‘Los extrañé mucho’

Suga de BTS terminó con su servicio militar. Esta noticia enloqueció a ARMY, las fans del famoso grupo de kpop, pues con él, oficialmente todos los miembros del grupo han finalizado con su deber y se alista lo que sería el regreso de la banda.

Fue este 20 de junio cuando Min Yoongi fue dado de baja y tuvo su ceremonia oficial como el resto de BTS. El rapero ya dedicó unas palabras a sus seguidores, a quienes agradeció por la espera y el cariño brindado.

Suga de BTS envía mensaje tras baja del servicio militar

A través de su cuenta de Weverse, el cantante publicó un mensaje dirigido a ARMY, con el que celebra que ya fue dado de baja del servicio militar. Su ceremonia de despedida se llevó a cabo este día a las 17:00 horas.

“Han pasado como dos años, ¿Cómo han estado todos? Hoy me han dado de alta del servicio y los saludo después de mucho tiempo”, escribió en el sitio especial de contacto entre BTS y ARMY.

El artista expresó que le parecía muy importante cómo saludarlos y agradeció a sus fans por el apoyo: “Quería decirles sinceramente gracias a todos los fans que me esperaron durante todo este tiempo. Realmente los extrañé mucho”, aseguró.

“Creo que durante estos dos años tuve tiempo para pensar en mí mismo. En particular, también tuve el deseo de tomar distancia de las cosas que he estado haciendo durante mucho tiempo y observarlas desde un paso atrás“, reflexionó.

En ese sentido, pidió disculpas de nueva cuenta por el incidente donde fue captado en estado de ebriedad mientras manejaba un monopatín. “ARMY, gracias y gracias por esperar. Y pido disculpas por haberlos decepcionado y preocupado con lo que pasó el año pasado”, dijo.

“Más que nada, me entristeció mucho haber herido los sentimientos de los fans”, detalló. “También me sentí mal por los miembros, quienes deben haberse sentido pesados de corazón por mi culpa. De ahora en adelante, me esforzaré aún más para poder retribuir el amor que me han dado”, finalizó.

En redes sociales, ARMY se ha adueñado de las tendencias con sus mensajes de bienvenida a Suga, lo que implica el próximo regreso de BTS, que esperamos sea anunciado a la brevedad a través de Weverse o en el resto de las redes sociales.