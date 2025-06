Embarazada Por Un CEO Posesivo, ¿dónde ver esta serie sobre un romance inesperado?

La historia de Embarazada Por Un CEO Posesivo (titulada en inglés Pregnant by My Tough Daddy CEO) narra los giros que vive Ariana, una joven enfrentando graves dificultades económicas. Después de que su propio hermano pierde el dinero destinado a los tratamientos médicos de su madre, ella no sólo queda sin recursos, sino que es humillada por su situación de pobreza. En ese momento aparece Leonardo, un poderoso empresario que interviene para defenderla.

Tiempo después, Ariana comienza a trabajar en un bar para sostener a su familia. Allí, el destino la vuelve a cruzar con Leonardo, quien decide cubrir los gastos médicos que tanto la angustian. Lo que parecía ser un encuentro fortuito, se transforma en una noche apasionada que cambia sus vidas: Ariana queda embarazada… de gemelos.

Ante las circunstancias, Leonardo la lleva a vivir con él. Pronto, ella se convierte en el centro de atención dentro del hogar del CEO, ganándose el cariño de todos. Embarazada Por Un CEO Posesivo desarrolla una narrativa intensa entre la vulnerabilidad y el poder, donde el amor surge en medio del caos, los prejuicios sociales y los lazos familiares. La historia plantea si una relación nacida de un accidente puede transformarse en un vínculo verdadero y duradero.

¿Dónde ver Embarazada Por Un CEO Posesivo?

Embarazada Por Un CEO Posesivo es una producción original de la plataforma ReelShort, y está disponible tanto en su página web oficial como en su aplicación móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Para disfrutar de la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 12 capítulos —de un total de 79— están disponibles sin costo.

Aunque originalmente fue desarrollada en inglés, ReelShort incluye una opción en su menú de configuración que permite cambiar el idioma. Esta herramienta brinda la posibilidad de activar subtítulos en español, así como seleccionar otros idiomas disponibles, adaptándose a las preferencias del público internacional.

Además, algunos episodios de la serie también se encuentran en YouTube. En esa plataforma, pueden verse en su idioma original, aunque no disponen de subtítulos.

Además, en TikTok, están disponibles algunos capítulos en el perfil del usuario @gal.movie.

