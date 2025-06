Alejandro Sanz demandará a Ivet Playà por difamación; filtran pruebas para desmentirla | VIDEO

Ha pasado más de una semana desde que Ivet Playà publicó un video contra Alejandro Sanz en donde lo acusa de “tratos inhumanos”, sin ahondar en detalles, que habría ejercido el cantante contra ella mientras estuvieron en una relación.

En ese sentido, Ivet Playà señaló que Alejandro Sanz habría cometido abuso de poder en su contra. A pesar de todo, qué sucedió ha sido información algo ambigua, pues la mujer no termina de detallar esa información.

En recientes entrevistas, la joven ha señalado que el cantante llegó a realizar chistes de doble sentido cuando no era el momento y señaló que si bien no hubo algún delito cometido en su contra, otros testimonios lo acusaban de ser “un depredador sexual”.

¿Alejandro Sanz demandará a Ivet?

Tras darse a conocer la acusación, el cantante compartió un breve mensaje en donde destacaba que ambos eran adultos cuando comenzó su relación íntima, además de indicar que el video surgió después de que él se negó a participar en una inversión.

Ahora, la periodista española Nuria Marín confirmó que el intérprete de ‘Amiga Mía’ demandará a la joven gimnasta, de acuerdo con información de una fuente cercana a Sanz.

"Alejandro Sanz ha tomado medidas y va a demandar a Ivet. Esto me lo confirma en exclusiva alguien del entorno muy cercano al cantante que ya está trabajando en la demanda, que entiendo que será por difamación después de lo que contó en el video que publicó en TikTok la semana pasada y en el programa De Viernes", detalló.

Las pruebas que desmentirían a Ivet

La comunicadora también señaló que algunos encuentros que Ivet menciona, serían falsos: “Me aseguran que Ivet nunca estuvo en casa de Alejandro Sanz y que en 2019 es imposible que tuvieran cualquier tipo de encuentro porque Alejandro Sanz no vivía en España, sino en Miami“, contó, resaltando que en ese entonces, el famoso incluso había vendido su casa en Madrid.

“El otro día también contó que estuvo en el camerino de Alejandro Sanz en los Premios 40 Principales cuando a él le daban un premio; me dicen que esto es completamente falso. Me han dado el listado de personas que estaban en ese camerino ese día e Ivet not found, según el entorno de Alejandro Sanz”, concluyó.

Usuarios en redes sociales han reaccionado a la nueva información con comentarios como los siguientes: