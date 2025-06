Ivet Playà es expulsada de un programa de tv tras llamar ‘depredador sexual’ a Alejandro Sanz | VIDEO

Desde hace días el nombre de Ivet Playà es viral en redes sociales debido a un video publicado por la joven donde señala al cantante Alejandro Sanz de que él “jugó con sus esperanzas” tras haberla encontrado a los 18 años, cuando él tenía 49. Además, narró haber viajado a numerosos conciertos y haberse trasladado a Madrid para trabajar con él, señalando que la relación pasó de profesional a sexual, lo que la hizo sentir utilizada, engañada y humillada.

Durante su primera aparición televisiva tras hacer públicas sus acusaciones contra Alejandro Sanz, Ivet Playà fue entrevistada en el programa ¡De Viernes!.

En dicho espacio, los conductores le cuestionaron directamente qué tipo de daño había experimentado durante su relación con el intérprete de “Amiga mía”, ya que, según expresaron, no lograban comprender del todo los señalamientos que la joven exponía. Incluso llegaron a sugerirle que, en lugar de hablarlo ante las cámaras, debía acudir a instancias legales y presentar una denuncia formal.

Ivet Playà es expulsada de un programa de tv tras llamar ‘depredador sexual’ a Alejandro Sanz

Ante estos comentarios, Ivet respondió que actualmente se encuentra emocionalmente bloqueada. Añadió que, tras compartir su historia, otras personas se han animado también a relatar experiencias parecidas. De acuerdo con sus palabras, hay testimonios de individuos que, al igual que ella, aseguran haber sido víctimas de manipulación emocional por parte de Sanz, e incluso una de esas personas llega a describirlo como un “depredador sexual”.

“Testigos y víctimas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz, según sus palabras, manipulación emocional; y hay uno que lo define como depredador sexual”, declaró Ivet Playà, generando una evidente tensión en el estudio.

Después de esta afirmación, los presentadores del programa insistieron en que acusaciones de tal gravedad no deben ventilarse en medios de comunicación, sino que deben ser canalizadas por la vía judicial correspondiente. Además, le invitaron a reflexionar sobre la dimensión ética de sus acciones.

Frases como “Esa denuncia aquí no la puedes hacer, la puedes hacer en un juzgado, Ivet Playà, muchas gracias” y “Nosotros no somos jueces, hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte. Estamos hablando de temas que no se deben tratar en televisión, sino ante la justicia. Si hablamos de ética, plantéate si es ético lo que estás haciendo” fueron algunas de las que marcaron el cierre de la conversación.

El momento dejó al público dividido, pues mientras algunos apoyaron la valentía de Ivet, otros coincidieron con los conductores, señalando que las acusaciones deben manejarse en los canales legales adecuados.