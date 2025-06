Susana Zabaleta en Rosario Tijeras 4; así fue la escena de la actriz con Bárbara de Regil | VIDEO

Uno de los factores más polémicos en Rosario Tijeras 4 es la participación de Susana Zabaleta, pues usuarios en redes sociales recuerdan el reciente pleito que hubo entre Bárbara de Regil y la actriz de 60 años de edad.

Susana Zabaleta en Rosario Tijeras 4

Fue a mediados de mayo que Bárbara de Regil aseguró que Susana Zabaleta la había agredido en el set de Rosario Tijeras 4, desatando todo tipo de reacciones. Sin embargo, la pelea ocurrió después de las grabaciones, por lo que podemos ver a la novia de Ricardo Pérez en su papel.

@galitamontesmipatrona04 La mejor actuando en Rosario Tijeras Temp 4 Susana Zabaleta te amamos mucho😍❤... ♬ sonido original - AishaTere

Son un par de escenas las que tiene Susana en la serie. Ella interpreta a una mujer que es esposa de un hombre al que daña Rubí, la hija de Rosario, en un impulso.

En las escenas, podemos verla principalmente en un taller donde se confecciona ropa. Podemos ver que ella tiene a Rubí y a Rosario como rehenes y quieren que paguen por la muerte de su esposo.

Es en un momento del episodio 38, cuando madre e hija quieren escapar que Susana inyecta a Rosario con un golpe fuerte. En el rostro de Bárbara, podemos ver su sorpresa al momento del golpe. Al final de la escena, Rubí le dispara al personaje de Susana una vez que su mamá está fuera de peligro.

¿Qué pasó entre Bárbara de Regil y Susana Zabaleta?

Hace unas semanas, Bárbara destacó que si bien ya le habían hablado mal sobre Susana, ella no quiso hacerse ideas hasta que tuvo el accidente en pleno set.

“En una escena tenía que inyectarme una cosa y entonces estaba tras la chamarra y entonces la inyección es como retractado, le haces así y se regresa la aguja. Entonces yo le dije: ‘Inyecta aquí’; y me dijo: ‘Sí’, pero me metió un madrazo así y me pega horrible y dije: ‘Es broma’. Volteo y le digo: ‘No te lleves pesado conmigo’, y me dijo: ‘Yo no me llevo pesado, yo vivo pesado’”, contó.

Sobre ello, Susana Zabaleta dijo que las declaraciones de Bárbara de Regil eran falsas y que eran parte de su estrategia para que Rosario Tijeras llamara la atención:

“¿Cómo crees que le voy a pegar? Ni siquiera quiero ahondar en eso porque (...) qué casualidad que ella sacara ese dato como el de Memo del Bosque que se me hace una grosería cuando está a punto de salir su serie (Rosario Tijeras 4)”, señaló.