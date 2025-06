Daft Punk experiencia inmersiva en CDMX: Fecha, registro, de qué trata...

La Ciudad de México vivirá en julio un tributo multisensorial a Daft Punk, gracias a una experiencia inmersiva organizada por la marca PLEASURES. La activación, que también tendrá lugar en París y Los Ángeles, reúne exposiciones, proyecciones, realidad virtual y charlas, celebrando el legado de Thomas Bangalter y Guy‑Manuel de Homem‑Christo.

Daft Punk experiencia inmersiva en CDMX: Fecha y de qué trata

Las festividades se desarrollarán del 17 al 20 de julio en el Centro de Cultura Digital (CCD), ubicado bajo la Estela de Luz, en Paseo de la Reforma. El acceso es gratuito, pero requiere registro previo, disponible en la web de la organización.

La propuesta comienza con una serie de conferencias sobre temas como “La Música en los tiempos de IA” (15 de julio) y “GAMIFICACIÓN: Los Metaversos…” (16 de julio) —ambas en el cine del CCD—, continuando con la proyección de la película animada Interstella 5555: The Story of the 5ecret 5tar 5ystem el 17 de julio, en el Estadio Alfredo Harp Helú. Esta película, dirigida por Leiji Matsumoto, sirve como complemento visual al icónico álbum Discovery (2001).

Durante todo el fin de semana habrá una instalación inmersiva en donde el público podrá explorar la evolución estética, sonora y cultural del dúo. Además, se ofrecerán charlas, talleres y experiencias de realidad virtual que destacan cómo Daft Punk influyó en la música electrónica, la moda y las artes digitales.

La colaboración con PLEASURES, una firma de streetwear que ha trabajado con marcas como Adidas, incluye también el lanzamiento de una colección de ropa inspirada en Daft Punk, disponible únicamente durante la pop‑up.

Este evento es una oportunidad única para los fans de Daft Punk, un dúo que se despidió en 2021 tras 28 años de trayectoria, dejando un legado imborrable en la música electrónica. Aunque no habrá un concierto en vivo —ni siquiera en el Zócalo—, la experiencia promete replicar la sensación de un show a través de tecnologías como realidad aumentada y virtual, instalaciones visuales y contenido histórico curado.

¿Cómo me registro para la experiencia inmersiva de Daft Punk en CDMX?

Para participar, es obligatorio hacer el registro gratuito previamente. Una vez aceptado, los asistentes podrán seleccionar las actividades que desean disfrutar —conferencia, talleres, realidad virtual, proyecciones— y acceder según capacidad.

Da clik AQUÍ para REGISTRARTE.

La experiencia Daft Punk X PLEASURES en la CDMX es una activación multimedia que honra la influencia sempiternal del dúo francés en cultura pop, música y moda. Es un viaje interactivo por su historia, desde el célebre álbum Discovery hasta la íntima conexión que lograron con su público. Será un evento exclusivo, gratuito pero con cupo limitado —una cita obligada para los seguidores de estos íconos electrónicos.