Sasha Sokol celebra que SCJN negó amparo a Luis de Llano: ‘Deberá aceptar las consecuencias de sus actos’

La cantante y exintegrante de Timbiriche, Sasha Sokol, reaccionó públicamente al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que rechazó el amparo solicitado por el productor Luis de Llano y ratificó la sentencia en su contra por abuso sexual. A través de sus redes sociales, la artista expresó su sentir, destacando que esta resolución marca un hito para todas las víctimas de abuso infantil en México.

Advirtió que el productor Luis de Llano deberá aceptar las consecuencias de sus actos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmara por unanimidad la condena en su contra, al probarse que cometió abuso sexual infantil.

“La Corte le ha negado el amparo. Ya no existe una instancia más alta en la justicia mexicana: deberá aceptar las consecuencias de sus actos”, agregó en un comunicado a través de sus redes sociales.

En su publicación, la cantante señaló que este fallo no sólo valida su testimonio, sino que establece un precedente histórico: “Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas, ya que la Primera Sala de la SCJN ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual de menores”.

Sasha Sokol celebra decisión de SCJN: ‘Deberá aceptar las consecuencias de sus actos’

Sasha Sokol valoró especialmente el proyecto elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo, quien reconoció la complejidad emocional y temporal que enfrentan las víctimas para iniciar procesos legales.

En el documento judicial se indica que existen tres factores clave que impiden denunciar a tiempo: “(i) el paso del tiempo necesario para que la víctima asimile los hechos e identifique plenamente su carácter de víctima; (ii) el paso del tiempo para entender que determinados daños fueron causados por la violencia sexual; y (iii) la lucha interna que existe en las y los sobrevivientes para tomar valor y acudir a las instancias judiciales…”.

Y establece que la prescripción realmente representa una sanción para la víctima si no demanda en un plazo determinado, considerando que: “… son víctimas de violencia sexual sobre hechos que acontecieron cuando eran menores de edad y que causaron secuelas gravísimas en sus mentes que no terminan de desarrollarse o entender hasta que pasa el tiempo y cuentan con madurez, redes de apoyo o cualquier situación que permita comprender lo que sucedió”.

Sasha recordó que tenía apenas 14 años cuando comenzó la relación con el productor: “A los catorce años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme”. También denunció que Luis de Llano intentó manipular la narrativa, “mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que ‘en la mente de una niña fantasiosa’”.

El caso se ha convertido en símbolo de lucha contra la impunidad. “Llevar las cosas hasta aquí me ha devuelto la capacidad de acción. Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme. Estabilizar la verdad es el principio de la reparación”, concluyó.