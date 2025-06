Muere Marge Simpson en el final de temporada y fans lloran: ‘El mundo está de luto, declaren feriado ya’

En el sorprendente final de la temporada 36 de Los Simpson, titulado Stranger Things, los guionistas optan por un flashforward que tiene un impacto emocional y reaviva el interés por la icónica serie. Marge, la matriarca de la familia muere de forma inesperada, por lo que en redes sociales los fans piden expresaron su tristeza al respecto y piden que se declare luto global.

Ambientado 35 años en el futuro, el episodio retrata una situación dramática: Marge Simpson, figura materna central, ha fallecido y la familia se reúne en su funeral. Adultos ya, Bart y Lisa aparecen distanciados, mientras Homer, visiblemente mayor, llora junto a su tumba. Su lápida la describe como “Amada esposa, madre y aderezo de chuletas de cerdo”, un detalle en el montaje ilustrado por la música de Sarah McLachlan.

Antes de su muerte, Marge grabó un emotivo vídeo-testamento en el que insta a sus hijos a mantenerse unidos. Al encontrar este mensaje, Lisa, convertida en una ejecutiva de la NBA, y Bart, ahora a cargo de un asilo clandestino donde reside Homer, deciden dejar sus desacuerdos y rescatar a su padre de una agencia de protección para personas mayores, logrando así reconciliarse.

El episodio culmina con una escena emotiva en el cielo, donde Marge se muestra feliz al ver que sus seres queridos han vuelto a conectar: “I’m so happy my kids are close again”, exclama en su versión en inglés, antes de compartir un beso con Ringo Starr, quien también aparece en el más allá, en un gesto simpático que añade un toque surrealista al final.

Margen Simpson muere al final de la temporada 36 🥲 pic.twitter.com/lxeor1tAU8 — Greicy ❣️ (@Greicy_otravez) June 26, 2025

Sin embargo, cabe destacar que esta muerte forma parte de una narrativa no canónica: se trata de una prolepsis que no afectará a la continuidad principal de Los Simpson. La serie ya ha renovado hasta la temporada 40, por lo que Marge seguirá presente en los episodios futuros.

La reacción de los fans ha sido intensa: muchos expresaron su tristeza y sorpresa en redes sociales, tildando la muerte de “desgarradora” mientras otros elogiaron la audacia de la historia. Los críticos lo ven como una estrategia efectiva para revitalizar el interés de la audiencia tras más de tres décadas en emisión.

se murio marge simpson el mundo esta de luto declaren feriado ya pic.twitter.com/EQFtyQRuPQ — sof 🇦🇷 (@oliviashavana) June 26, 2025

Aunque Marge Simpson muere en este vistazo al futuro, su legado perdura. La mezcla de nostalgia, humor y ternura en este desenlace refuerza su papel como alma y corazón de Springfield, sin alterar el curso de la trama principal, que seguirá adelante con nuevas aventuras.