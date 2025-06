Kendrick Lamar hizo una emocionante confirmación para sus seguidores en México: el rapero se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira Grand National Tour, en apoyo a su más reciente álbum GNX y su exitoso single “Not Like Us”. El espectáculo contará con la participación especial del dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, quienes abrirán cada noche del tour latinoamericano.

Kendrick Lamar en México: Fechas, precios, preventa, venta de boletos e invitados

El concierto de Kendrick Lamar tendrá lugar el 23 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso serán los invitados especiales del concierto.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes del banco HSBC estará disponible los días 1 y 2 de julio, con inicio a las 14:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 3 de julio también a las 14:00 horas. Aunque todavía no se han dado a conocer los precios oficiales, medios especializados han estimado rangos tentativos desde $829.50 hasta alrededor de $4,879.50 pesos para distintas categorías, incluyendo “General A”, “GNP” y “VE”.

Su presencia en el Super Bowl LIX 2025, donde encabezó el espectáculo de medio tiempo, y el reciente lanzamiento de su álbum GNX, el cual obtuvo un debut histórico en el Billboard Hot 100, han elevado aún más las expectativas del público mexicano.

El Grand National Tour comenzó en Estados Unidos entre abril y junio, recorriendo grandes estadios con SZA como artista invitada. Posteriormente, siguió por Europa y continuará en la región latinoamericana, con fechas confirmadas en Bogotá (27 de septiembre), São Paulo (30 de septiembre), Buenos Aires (4 de octubre) y Santiago (7 de octubre).

Se prevé que el espectáculo de Kendrick Lamar tenga una duración aproximada de una hora y media, con un repertorio que incluye los cortes más emblemáticos del propio GNX como “Squabble Up”, “wacced out murals”, “TV Off”, “Euphoria”, “Not Like Us”, además de clásicos ya coreados por la audiencia, como “King Kunta”, “HUMBLE.”, “Backseat Freestyle” y “Swimming Pools (Drank)”. La producción promete ser un montaje estelar, acorde al nivel de un artista que ha roto esquemas en el hip hop y que no escatima en recursos escénicos.