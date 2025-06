Knotfest México 2025: ¿Cómo funciona el boleto General Plus?

El festival Knotfest México 2025 regresa al país y sorprende porque ya se anunció el cartel, encabezado por Marilyn Manson.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es el precio del boleto General+, el cual está causando polémica en redes sociales por los beneficios que ofrece a los fans del metal.

¿Cuánto cuesta el boleto General Plus del Knotfest 2025?

El boleto cuesta 900 pesos, pero la diferencia del resto de los tickets es que no incluye la entrada al festival.

¿Cómo funciona el boleto General+ del Knotfest 2025?

El General+ no es un boleto como tal si es un beneficio extra que pueden adquirir los usuarios que compren el boleto General.

Por lo tanto, el General+ no incluye la entrada al festival, pero otorga beneficios extra a los fans.

Estos son los beneficios más importantes que tiene este boleto y es que ofrece baños Plus Premium, es decir, que te da un pase para entrar a mejores baños que los que tiene automáticamente la zona general.

Otro beneficio es que da un acceso anticipado al festival, es decir, que si llegas temprano pasas primero que los demás que tengan boleto general y podrás estar más cerca de los escenarios.

Y finalmente, tienes acceso a una estación de carga de celulares, por si te quedas sin pila, no sufras, vas y recargas la pila de tu celular y a seguir disfrutando de los conciertos y hasta para pedir taxis de aplicación en caso de que no contrates el servicio de Conecta Ride que ofrece transporte ida y vuelta a zonas más céntricas de la Ciudad de México.

Recuerda que este General Plus es extra, o sea, debes comprar primero tu boleto General normal y luego éste para contar con todos los beneficios extra que se mencionan.

Baños del Knotfest 2025, diferencias

También hay que aclarar que los baños Plus Premium que entran en este boleto no son los mismos que los baños de la VIP y de la Terraza Knot. Según el mapa de distribución son distintos, los que están en la zona VIP está a un costado de esta exclusiva área, mientras que los Plus Premium están en la entrada del festival.

En la siguiente imagen marcamos con un círculo rojo dónde está la zona VIP y Terraza Knot con sus baños, así como la General Plus con sus baños.