Knotfest México 2025: Fecha, cartel, boletos...

Uno de los festivales de metal es el Knotfest y está de regreso después de su caótica última edición en el 2019 y se espera que regrese recargado y con un impresionante cartel para los amantes de este género musical.

Las cuentas de redes sociales del festival fundado por Slipknot han confirmado que el Knotfest regresa a México para una edición más llena de metal y de mucha emoción.

¿Cuándo es el Knotfest México?

Se prevé que el Knotfest México se lleve a cabo, aproximadamente, por el mes de noviembre o diciembre de este 2025, sin embargo, aún no dan a conocer las fechas oficiales, pero en este artículo actualizaremos la información inmediatamente que se de a conocer. Por lo que debes mantenerte pendiente.

Bandas que integran el lineup del Knotfest 2025

Por el momento no se ha dado a conocer las bandas que van a estar en el festival, pero los fans piden que esté Korn, aunque algunas páginas de especializadas en música de metal afirman que esta agrupación no estará en el evento.

Otras bandas que piden son System of a Down, Marilyn Manson, Pantera, Motionless in white, y Architecs, también piden a Bad Omens, Sleep Token y por supuesto esperan a que uno de los headliners sea el fundador del festival Slipknot, pero no está confirmado.

Knotfest vuelve a México ı Foto: IG

Boleto para el Knotfest

Con base en los precios de boletos de festivales de metal pasados podemos hacer un estimado de cuánto podrían costar los boletos. Por lo que se espera que tengan un rango de entre 2 mil y 7 mil pesos, quizá pueda superar hasta los 10 mil pesos en los boletos VIP.

Cabe recordar que los boletos del Hell and Heaven tenían un rango de 4 mil pesos el general y 7 mil el preferente y 9 mil el VIP, por lo que esto te podría dar una idea de cómo estarán los precios, considerando que el festival H&H fue uno de los peores de México con pésima organización y con costos excesivos, por lo que se espera que el Knotfest cueste mucho menos que el H&H.