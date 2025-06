Odalys Ramírez habla de los malos tratos de Daniel Bisogno e Ingrid Coronado: ‘Me sentía muy oprimida’ | VIDEO

Odalys Ramírez es actualmente una importante conductora de televisión, quien sin embargo, reveló haber tenido roces y haberse sentido intimidada por sus compañeros cuando comenzaba su carrera en este mundo.

Tras estar años en el modelaje, Odalys Ramírez tuvo la oportunidad de comenzar a conducir en el programa ‘Tempranito’, donde estaba Daniel Bisogno, Ingrid Coronado y Anette Michelle. En ese sentido, la famosa dejó ver que no se sintió nada bienvenida por sus compañeros en ese entonces.

Odalys Ramírez y su mala experiencia en ‘Tempranito’

La modelo recuerda que a sus 16 o 17 años que entró al programa, fue “verdaderamente mal” recibida por sus compañeros. La famosa asegura que esto surgió supuestamente, por diferencias entre el productor y los talentos.

“Según él, a ellos se les estaba subiendo la fama a la cabeza. Especialmente a las mujeres”, revela según lo que le contaron tiempo después. “Él dijo ‘vamos a hacer casting y meterles a una chavita guapa’. Yo no tenía este contexto”, asegura.

En ese sentido, revela que ella se encargaba de cuidar cada detalle de la nota que tuviera que presentar de manera semanal, lo que le permitió comprender de mejor manera de qué estaba hablando al momento de presentarse.

“No me recibieron muy bien. Hoy entiendo que fue porque la manera en la que me presentaron no fue la correcta”, asegura. “Me hablaban lo necesario. En frente de mi mamá, eran muy amables conmigo. Cuando se iba, era donde me daba cuenta que habían cuchicheos, miradas...”, asegura.

En ese sentido, la famosa asegura que admiraba a Anette y a Ingrid, además que su intención no era afectarles. “Hasta me hacía más chiquita para tratar de encajar, pero ni con eso”, admite y asegura que “fueron dos años muy duros. Me sentía muy oprimida”.

Odalys Ramírez habla de Daniel Bisogno

La conductora revela que si bien nunca tuvo una relación cercana con Daniel Bisogno, era bastante complicado para ella el entenderlo.

“No fue muy agradable”, dijo sobre él, “en ocasiones yo lo veía muy amable y buen tipo, de pronto entrabamos al aire y me tiraba un comentario despectivo, pasivo agresivo”, recordó.

Sobre el fallecimiento de Bisogno, la joven señaló que “si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas”, por lo que prefiere no ahondar sobre qué fue lo que hizo. Además, aseguró que “era un comunicador extraordinario”.

“No merecía que fueran tan duros conmigo. No suelo volver a los lugares donde me tratan mal”, señaló Odalys Ramírez sobre lo que le sucedió. Incluso, asegura que Ingrid Coronado llegó a limar asperezas con ella, aunque no de manera directa.

