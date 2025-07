¿Qué le pasó a la tiktoker China Baby? La terrible muerte de Fabiola Alejandra

Contenido sensible

La tiktoker Fabiola Alejandra Caicedo, mejor conocida en la plataforma de video corto como China Baby, fue torturada y asesinada en Perú. La mujer sufrió un crimen de extrema violencia y su cuerpo solo fue identificado por sus tatuajes.

¿Qué le pasó a China Baby?

De acuerdo con el medio peruano El Comercio, el cuerpo de Fabiola Alejandra fue encontrado descuartizado en una planta de tratamiento de agua potable. Los restos fueron encontrados el pasado domingo 9 de junio por trabajadores que supervisaban el área como parte de sus labores.

🕊️ Así lucía Fabiola Alejandra Caicedo Piña en sus redes sociales... La joven que fue brutalmente descuartizada y cuyo cuerpo apareció en La Atarjea. La investigación sigue en marcha para identificar quién cometió esta terrible violencia. 😢🔍 #JusticiaParaFabiola… pic.twitter.com/p8r0rv75Po — Acceso Directo (@AccesoDirectoP) June 19, 2025

El personal reportó que habían restos humanos atorados en bolsas de las rejillas de las bocatomas que filtran los residuos del río Rímac. Ante la alerta, elementos de emergencia se movilizaron a la planta.

TE RECOMENDAMOS: Inundan las redes Llegó julio y llegaron los mejores memes

Según el medio peruano, “lo primero que se recuperó fue el torso de la mujer, el cual no tenía cabeza, brazos ni una de las piernas”.

Fue hasta seis días después de la Policia Nacional (PNP) fue alertada sobre el descubrimiento en el mismo lugar de la cabeza y pierna faltante de la joven.

Durante la inspección de los restos, fue encontrado un tatuaje en su brazo con la frase “Love me for who I am” y otro en el torno con el nombre Paula Sophia. Fue gracias a los tatuajes que se logró identificar el cuerpo de la joven.

Integrantes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de El Agustino, en colaboración con peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público, abrieron una carpeta de investigación para llegar al fondo del asunto.

¿Quién era Fabiola Alejandra?

La tiktoker era originaria de Venezuela y llegó en el año 2022 a Perú con su pareja, Meiner Jiménez Castillo, mientras todavía era menor de edad. Ese mismo año, su novio fue encontrado muerto en Lima, un caso que hasta el momento sigue sin resolverse.

Se desconoce si la muerte de Fabiola Alejandra pueda estar ligado al fallecimiento de su novio años atrás, pero sin duda, la brutalidad del crimen que sufrió ha alertado al público en general por la violencia que llegan a sufrir las mujeres al ser asesinadas.