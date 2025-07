Revelan que Lalo Salazar y Laura Flores terminaron por una discusión en la que ella amenazó con matarlo

Recientemente, Laura Flores y Lalo Salazar, periodista de Televisa, anunciaron el fin de su noviazgo, luego de una relación que duró casi cuatro meses desde que se hizo pública. Lo que inició como una historia amorosa que generó ilusión —ella compartió incluso fotos en redes con mensajes como “Este amor es Bendecido!”— terminó abruptamente, pero, al parecer, no como lo contó hace unos días la actriz en una entrevista.

La periodista Martha Figueroa, en su canal de YouTube, atribuyó el quiebre a un momento particularmente tenso. Según Figueroa, Lalo Salazar, acostumbrado a cubrir zonas de conflicto, quedó atemorizado tras un incidente con Laura. “Lalo se espantó y miren que para que un corresponsal de guerra se asuste, se necesita… A lo mejor algo vio que dijo ‘ay nanita’”. En ese momento, al parecer en una discusión en público Laura Flores habría corrido tras él gritando “Te voy a matar”, lo que lo habría llevado a bloquearla y terminar la relación definitivamente.

“Yo lo que supe es que efectivamente ella se le puso como loca un día, pero no de enfermedad de ‘ay ayúdame’, de que se le puso como loca de ‘Te voy a matar’ y que el otro corría y ella corría detrás. Esa es la versión que a mí me llegó, entonces, si ves que alguien te está correteando y no con buenas intenciones...”, explicó Martha.

¿Qué dijo Laura Flores sobre su ruptura con Lalo Salazar?

De acuerdo con la actriz Laura Flores, la relación habría terminado tras un episodio de hipoglucemia. Hace unos días, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, explicó que perdió el control al darse cuenta de que necesitaba consumir azúcar con urgencia: “Necesito comer, necesito tomar algo, no me quiero desmayar…”.

Expresó que Salazar le pidió que no le gritara, pero ella no pudo contenerse por el miedo de desvanecerse. “Perdón, no quiero gritarte… Todo me daba vueltas”. Esto provocó que, tras el episodio, él decidiera retirarse y cortar todo contacto: “Ya me voy”, llegando incluso a bloquearla en redes, de acuerdo con su versión.

Después de la ruptura, Flores confesó que cayó en una etapa de depresión, describiéndose “en caída libre” tras quedarse sin explicaciones ni comunicación con su ex. Aunque aclaró que en el noviazgo “nunca nos peleamos, nunca discutimos, nunca hubo faltas de respeto, insultos, infidelidad”, la forma en que Lalo Salazar se fue la desestabilizó profundamente.

Laura Flores, quien no se considera víctima ni cree que él sea un villano, afirmó: “Aquí no hay malvados… simple y sencillamente somos seres humanos”. También reconoció que “uno de los dos amó más que el otro” y descartó la posibilidad de reingresar a la relación: “Cerró la puerta y con llave”.