Muere el actor Julian McMahon a los 56 años; apareció en Los 4 Fantásticos, Nip/Tuck y Hechiceras

El actor Julian McMahone, conocido por sus personajes de villanos en películas y series como Los 4 Fantásticos, Nip/Tuck y Hechiceras, falleció este 2 de julio a los 56 años después de enfrentarse a una terrible enfermedad, pero fue hasta hoy que se reveló lo sucedido por el sitio Deadline.

Según la publicación, la esposa del histrión fue quien dio declaraciones sobre la muerte Julian al sitio web. “Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, falleció en paz esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer”, declaró la esposa de McMahon, Kelly McMahon, en un comunicado.

“Julian amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y amaba a sus fans. Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible. Pedimos apoyo en estos momentos para que nuestra familia pueda llorar su pérdida en privado. Y deseamos que todos aquellos a quienes Julian trajo alegría sigan encontrando alegría en la vida. Agradecemos los recuerdos”, concluyó el comunicado de la esposa.

¿De qué murió Julian McMahone?

De acuerdo con la información, el actor enfrentaba una dura batalla contra el cáncer.

¿Quién era Julian McMahone?

Julian McMahone nació el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia. Él sabía que lo suyo era el entretenimiento, pues aunque estudió brevemente Derecho en la Universidad de Sídney y Economía en la Universidad de Wollongong, abandonó estas carreras para dedicarse al modelaje.

Debutó como modelo internacional en ciudades como Milán, París, Londres y Nueva York. Participó en anuncios como el icónico comercial de Levi’s.

Comenzó su carrera como actor en Australia en series como The Power, the Passion (1989) y Home and Away (1990).

Se trasladó a Estados Unidos y obtuvo roles en telenovelas como Another World (1992–1994) e hizo papeles destacados en series como Profiler (1996–2000).

Después vino uno de los papeles que lo lanzó a la fama, pues de 2000–2003 interpretó a Cole Turner, un personaje mitad humano y mitad demonio, en la serie Charmed o Hechiceras.

De 2003-2010 interpretó al cirujano plástico Christian Troy en la serie Nip/Tuck, lo que lo consolidó como estrella y fue nominado al Globo de Oro en 2005.