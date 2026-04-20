Enfrenta su mayor desafío en La casa de los espíritus

En Guadalajara, Jalisco

EL ACTOR mexicano Alfonso Herrera se enfrentó a uno de los mayores desafíos de su carrera: dar vida a Esteban Trueba en la serie La casa de los espíritus, adaptación de la novela homónima de la escritora chilena Isabel Allende, obra crucial de la literatura latinoamericana.

“Jamás me habían invitado a hacer un personaje que partiera desde su juventud hasta su muerte. Eso implica muchos apoyos técnicos, vestuario, corporalidad y no perderme en este mapa generacional que empieza a finales de los años 20 y termina en los 70”, compartió ayer durante la presentación de La casa de los espíritus en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), evento que contó con una alfombra roja del elenco y la proyección de los dos primeros episodios, como antesala a su estreno global en la plataforma.

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El Tip: La serie se rodó en Chile. Además, la novela de Isabel Allende también ha tenido adaptaciones en el ballet, el teatro y el cine.

El actor añadió que el rodaje elevó la dificultad al no realizarse en orden que siguiera la vida de Esteban Trueba. “No filmamos de manera cronológica. De repente estaba el hombre de 80 años y al día siguiente íbamos con el joven de principios de los 30. Había que aplicar la energía correcta todo el tiempo”, señaló.

Alfonso Herrera también profundizó en la dimensión política y humana de Trueba, personaje central de la trama, pues es el patriarca de la familia, quien se distingue por ser violento y conservador.

“Representa una política latinoamericana desigual, una política que calla a muchas personas y que es corrupta. El gran reto era cómo humanizar eso, porque corres el riesgo de caer en el cliché del villano”, afirmó.

Para construirlo, dijo, fue necesario mirar sus fracturas internas. “Es un hombre con muchos dolores, con carencia paterna y sin apoyo emocional. Deposita todas sus esperanzas en la aprobación social. Fue un gran reto, un privilegio y creo que es de lo más complejo que he hecho hasta el momento”, comentó.

Durante la ponencia, el foco también estuvo en la interpretación de Fernanda Castillo, quien aseguró que encontró en Férula uno de los papeles más potentes de su trayectoria, pues es una mujer con una devoción religiosa muy represiva.

“Es un personaje fascinante. Habla de lo que se esperaba de una mujer en la sociedad en la que vive, especialmente en esa casa, coartada por la religión y por lo que debía ser”, comentó.

La actriz describió a su personaje como una mujer anulada por el sistema de su época. “Es completamente invisible en su casa. No es vista, no es tocada, no tiene elección de nada en su vida. Ni siquiera ante la muerte de su madre puede decidir por sí misma”, dijo.

Destacó que Férula conecta con discusiones vigentes sobre la libertad femenina. “Representa muchas luchas de las mujeres. Que podamos decidir sobre nuestra vida tiene que ver con batallas como las que encarna”.

El paso de La casa de los espíritus en el FICG fue la antesala del estreno de la serie el próximo 29 de abril por Prime Video.