El impresionante VIDEO de Bella Galilea a días de su muerte

La comunidad LGBT+ y Las Perdidas están de luto por la muerte de su amiga Bella Galilea, quien falleció por causas poco claras y sus amigas cercanas ya están pidiendo investigación para una doctora.

En redes sociales piden justicia por la muerte de Bella Galilea, quien aparecía en los en vivos de Vanessa 4K y Karina, por lo que su partida ha dejado gran conmoción entre las famosas influencers y su comunidad.

El último video con vida de Bella Galilea

Al igual que Las Perdidas, Bella Galilea tenía su canal de YouTube en el que hacía transmisiones en vivo para platicar con sus seguidores, sin embargo, en el último video dejó muy preocupados a sus fans, quienes le pedían que se cuidara pues le decían que se veía muy mal.

En la grabación la creadora de contenido aparece con un cubrebocas y se entiende muy poco lo que platica, ya que por la forma en la que hala parece que articula muy poco la boca para poder hablar.

En el video, la mujer lee los comentarios de sus fans, quienes le preguntan que qué le había pasado y una de sus amigas contesta a modo de broma.

Bella Galilea responde a una fan que le dice que debería de estar recostada descansando a lo que la influencer le dice que no: “No puedo estar todo el tiempo en la casa se me llenan de llagas las piernas, ya quiero salir a caminar a distraerme”.

Aunque en el video Gali, como le decían sus fans, se ve un poco más animada, en su voz se escucha que sigue delicada de salud.

Un mes antes de su muerte, la creadora de contenido publicó otro video en el habló de su estado de salud, en ese otro video está en el hospital con oxígeno y confiesa que no se siente bien.

‘Yo soy una guerrera’, dijo Bella Gali en uno de sus últimos videos

“Me hicieron exámenes, rayos x, me hicieron otros estudios. Me decían de los pulmones, un pulmón lleno de pus, por eso estoy de lado. Me van a hacer una pequeña incisión para sacarme la pus que tengo en ese pulmón, por eso me hacía falta el aire. Yo soy una guerrera”, mencionó la influencer en el video y agradeció el apoyo de todos su fans.

Gali dijo que también su estomago estaba lleno de agua y que le iban a poner una sonda para poder ayudarla a sentirse mejor.