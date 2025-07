Laura Flores habla de las supuestas amenazas de muerte a Lalo Salazar | VIDEO

La separación de Lalo Salazar y Laura Flores desató controversia en redes sociales y en diversos medios de comunicación. Durante el escándalo, uno de los datos que salieron a la luz es que la actriz habría amenazado de muerte al conductor, información que ha sido desmentida.

Fue la periodista Martha Figueroa quien contó que de acuerdo con su información, fue a raíz de una pelea que derivó en gritos y amenazas de muerte, que Laura Flores y Lalo Salazar pusieron fin a su romance.

“Yo lo que supe es que efectivamente ella se le puso como loca un día, pero no de enfermedad de ‘ay ayúdame’, de que se le puso como loca de ‘Te voy a matar’ y que el otro corría y ella corría detrás. Esa es la versión que a mí me llegó, entonces, si ves que alguien te está correteando y no con buenas intenciones”, comentó Figueroa en el programa Hoy.

Lalo Salazar y Laura Flores retoman su contacto

Tras estas declaraciones, la actriz negó la información compartida por la comunicadora. Además, señaló estar decepcionada de que se inventen ese tipo de rumores.

“Es que hay gente muy creativa, pero no puedo decir ni media palabra para la gente que no tiene escrúpulos... decepcionada de algunos medios, porque es increíble que inventen tantas cosas… soy una señora. Ustedes me conocen”, expresó Flores.

Incluso, aseguró que ya mantiene nuevamente contacto con Lalo, a pesar de que en el pasado él la habría bloqueado: “Con Lalo me comunico de manera muy respetuosa, muy padre, (me dijo) ‘siempre contarás conmigo’ y eso es todo”, compartió.

Y es que en el pasado, la actriz había comentado que tras su ruptura, fue eliminada de los contactos de su ex sin explicación. Esto le afectó emocionalmente, pues no le había quedado claro cuál era su vínculo sentimental.

Actualmente, Laura Flores se encuentra enfocada en sus proyectos laborales, pues se sabe que trabaja en teatro, una telenovela y que próximamente grabará un videoclip. Por su parte, Lalo Salazar no ha emitido declaraciones de su antigua relación.