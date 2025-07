Sebastián Rulli es hospitalizado; esta es la enfermedad que tiene

El reconocido actor, y esposo de Angelique Boyer, Sebastián Rulli fue hospitalizado recientemente, situación que alarmó a sus seguidores tras compartir una imagen desde su cama en una clínica. El motivo fue una molestia en el codo derecho, resultado de una lesión que requería tratamiento médico inmediato, pero ¿qué le pasó exactamente?

Hospitalizan a Sebastián Rulli; esta es la enfermedad que tiene

Sebastián Rulli, modelo y protagonista de telenovelas, se acercó a sus fanáticos mediante sus historias en Instagram para explicar que, aunque no se trataba de una condición grave, sí necesitaba atención profesional. En su publicación contó que, tras disfrutar unas vacaciones por motivo de su cumpleaños 50 el pasado 6 de julio, el tratamiento que ya estaba recibiendo se vio interrumpido por sus continuos viajes, lo cual complicó su recuperación.

“Desde la terapia de mi codo, no se asusten, no es nada grave, tengo ya varias sesiones que había tomado antes de irme de viaje, pero me hace falta más”, expresó Sebastián Rulli, en un mensaje conciliador destinado a tranquilizar a todos los que lo siguen en redes sociales.

Asimismo, el actor argentino explicó que se le diagnosticó epicondilitis en el codo derecho, una inflamación tendinosa comúnmente conocida como “codo de tenista”. Este padecimiento, según señaló, podría ser consecuencia de una rutina de ejercicios excesiva, además de su afición por el tenis y el pádel, disciplinas que practica con frecuencia.

“Tengo epicondilitis, es un tendón del codo que se inflama, algunos le llaman codo de tenista, y yo creo que fue por exceso de ejercicio…”, detalló Sebastián, señalando que la inflamación se detectó por el uso repetitivo relacionado con el deporte.

¿Cuál es el tratamiento que debe seguir Sebastián Rulli debido a la enfermedad que tiene?

Aunque reconoció que la situación le resulta incómoda debido a las visitas constantes al hospital, Rulli dejó claro que ya se están llevando a cabo sesiones de terapia con ondas de choque para reducir la inflamación de manera paulatina. También admitió que el tratamiento se había detenido cuando viajó, por lo que ahora ha retomado el proceso para acelerar la recuperación.

“Muy molesto, hay que hacer terapia de choques para que se vaya desinflamando de a poco, y como dejé por el viaje durante un rato, me tocó retomar, así que bueno”, concluyó Sebastián.

A pesar de esta nueva complicación de salud, Rulli, figura destacada por su participación en Teresa, Rubí y Lo que la vida me robó, espera que su condición sea temporal y que pronto pueda continuar con normalidad sus proyectos profesionales y sus rutinas deportivas.