En la cama con tus mentiras: ¿Dónde ver esta serie sobre un joven que finge estar ciego?

En En la cama con tus mentiras (en inglés titulada In Bed with Your Lies), Sara es forzada a contraer matrimonio con Noah Dempsey, el supuesto heredero ciego de una familia en decadencia, en lugar de su hermanastra Cathy, quien originalmente debía casarse con él. Aunque al principio la situación parece una farsa arreglada, Sara comienza a descubrir facetas inesperadas de Noah y se ve cada vez más tentada a involucrarse con el joven.

Con el tiempo, desarrolla sentimientos genuinos por él. Sin embargo, su mundo se tambalea cuando descubre que Noah no sólo no es ciego, sino que en realidad dirige con éxito un poderoso conglomerado inmobiliario, ocultando su verdadera identidad para fines que él conoce. A pesar de la traición aparente, la conexión entre ambos se vuelve más profunda.

Finalmente, Noah se da cuenta de que Sara es la mujer especial que ha estado buscando desde hace años. Esta revelación transforma su relación y cambia por completo el rumbo de la historia. La serie combina drama, romance y secretos familiares en una narrativa intensa que engancha desde el inicio. En la cama con tus mentiras se posiciona como una de las propuestas más intrigantes del género, donde nada es lo que parece y el amor surge en medio de las mentiras.

¿Dónde ver En la cama con tus mentiras?

La serie En la cama con tus mentiras (en inglés titulada In Bed with Your Lies) forma parte del catálogo disponible en la plataforma de entretenimiento ReelShort, la cual puede disfrutarse tanto mediante su sitio web oficial como a través de su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para visualizar la historia completa, los usuarios deben contar con una suscripción activa; sin embargo, ReelShort permite ver gratuitamente los primeros nueve capítulos de un total de 78.

Esta producción fue desarrollada originalmente en inglés, pero la plataforma brinda la opción de cambiar el idioma desde el menú de configuración, además de ofrecer subtítulos en español.

Por otro lado, algunos episodios de la serie En la cama con tus mentiras han sido compartidos a través de redes sociales como YouTube y TikTok, donde se pueden ver fragmentos en su idioma original. No obstante, en dichas plataformas no se encuentra disponible la opción para activar subtítulos.

