La película live action de The Legend of Zelda, dirigida por Wes Ball (El corredor del laberinto, Kingdom of the Planet of the Apes), ya tiene a sus protagonistas confirmados. El anuncio fue hecho este 16 de julio de 2025 por Shigeru Miyamoto, creador de la saga, quien expresó en redes sociales: “Estoy muy contento de anunciar que […] Zelda será interpretada por Bo Bragason‑san y Link por Benjamin Evan Ainsworth‑san. Tengo muchas ganas de verlos a ambos en la gran pantalla”.

Live action de The Legend of Zelda: ¿Quiénes son Bo Bragason y Benjamin Evans, que interpretarán a Zelda y Link?

Bo Bragason, de nacionalidad británica y 21 años, se formó en Inglaterra, Luxemburgo y Francia. Es conocida por su trabajo en Three Girls (BBC One), The Jetty y Renegade Nell (Disney+), además de haber participado en el filme de terror psicológico Censor y en la película The Radleys. Por su parte, Benjamin Evan Ainsworth, de únicamente 16 años, ganó notoriedad en The Haunting of Bly Manor, The Sandman y prestó voz al protagonista de Pinocho (2022).

¿Cuándo se estrena el live action de The Legend of Zelda, protagonizada por Bo Bragason y Benjamin Evans?

La película, co-producida por Nintendo y Sony Pictures junto a Avi Arad, se estrenará en cines el 7 de mayo de 2027, tras haber sido pospuesta unas semanas para dedicar más tiempo a la postproducción, y evitar competir con grandes lanzamientos como Godzilla x Kong o Avengers: Secret Wars.

La elección de dos jóvenes talentos busca no solo capturar la esencia de Link y Zelda en sus versiones más icónicas —despojadas de referencias a otros actores famosísimos como Hunter Schafer, una opción esperada por fans—, sino también cimentar un universo cinematográfico para futuras secuelas, siguiendo la línea de franquicias exitosas como Harry Potter y Stranger Things.

Con Wes Ball como director, la cinta promete evocar el espíritu visual de Studio Ghibli, combinando fantasía épica y encanto íntimo, evitando caer en imitaciones de sagas ya existentes como El Señor de los Anillos.

Este será el primer largometraje en imagen real basado en la saga de videojuegos que comenzó en 1986, siguiendo apenas una miniserie animada de 1989. Títulos recientes como Tears of the Kingdom (2023) continuaron catapultando el universo de Zelda, lo que deja claro que Nintendo busca replicar en cine su éxito en consolas.

Bo Bragason dará vida a la astuta y guerrera princesa Zelda, mientras que Benjamin Evan Ainsworth encarnará a Link, el héroe elegido para salvar Hyrule de Ganon. La película será una gran inversión de Nintendo y Sony para llevar la icónica saga a la pantalla, y abrir la puerta a un universo cinematográfico que combine lo clásico de los videojuegos con la fantasía para un público global.