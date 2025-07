¿Alana Flores llevará a Adrián Marcelo a su pelea con Gala Montes? | VIDEO

Alana Flores abrió la posibilidad de llevarse a Adrián Marcelo para su próxima pelea con Gala Montes, que se llevará a cabo como parte del evento Supernova Orígenes y tras una fuerte polémica entre ambas.

Fue hace unas semanas que comenzaron las especulaciones en torno a los detalles de la pelea entre Gala Montes y Alana Flores, pues la streamer decía que la actriz había querido cambiar las condiciones del enfrentamiento de un momento a otro.

EXCLUSIVA: ¡Gala Montes NERVIOSA por su PELEA de BOX contra Alana Flores! ¿Estás listo para la SuperNova: Orígenes?#SaleElSol🌞: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/yHbY8yG1Aw — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 16, 2025

¿Alana Flores va a llevar a Adrián Marcelo a su pelea con Gala Montes?

Fueron algunos usuarios de redes sociales quienes comenzaron a decirle a la creadora de contenido que invitara a Adrián Marcelo para el enfrentamiento de boxeo que tendrá el próximo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Y es que la afición ha mostrado cierto favoritismo a al influencer regia, sobre todo cuando se reveló que en un cambio de reglas que pidió la cantante de ‘Takara’, pelearán bajo peso libre, a pesar de que ese no fue el acuerdo inicial.

Fue en una transmisión en directo que Alana leyó a una persona que le proponía el invitar al youtuber para la pelea, lo que provocaría que su contrincante pueda estar desestabilizada por la aparición de su enemigo.

¿No es la que andaba llorando por la foto que le hicieron con IA?

Ay Alana, que despreciable eres.pic.twitter.com/0dPjd85WBZ — La diosa de Gala 💜 (@galafernandezm) July 22, 2025

En un tono juguetón, ella dijo “Adrián Marcelo, por favor, mucha gente está pidiendo que tú entres conmigo [...] No, si yo entro con Adrián Marcelo me van a querer arrancar la cabeza”, bromeó Alana.

Si bien la mujer dejó claro con este último comentario que no tenía intenciones de invitar al enemigo de su contrincante, el público en redes sociales no comprendió del todo la ironía de la joven, por lo que no tardaron en salir las críticas en su contra.

Algunos de los comentarios son: