¿Nueva habitante? Karina Torres estará en La Casa de los Famosos México 3

Karina Torres formará parte de La Casa de los Famosos México 3... Pero no de la forma que todos nos imaginamos. Si bien el público pide desde el año pasado que ella forme parte del reality show como habitante, ella tiene otros planes.

A pesar de que el público apostaba que Karina Torres estaría dentro de La Casa de los Famosos México, en cada revelación se iban terminando las esperanzas de su participación en el programa como habitante, aunque ahora se reveló que sí se unió al programa.

¿Qué hará Karina Torres en La Casa de los Famosos México 3?

A través de las redes sociales del programa, se reveló un breve video con la siguiente descripción: "¡Última hora! La licenciada @karina.torrea se une a #LaFiestaDeLosFamosos para disfrutar y vivir junto a tus ESTRELLAS FAVORITAS de la televisión y el internet el estreno de La Casa más Famosa de México”, dice.

De este modo, se dio a conocer que la mujer trans formará parte del programa, aunque parece ser que solo en su estreno y a través de plataformas digitales, por lo que es probable que no pase más que unas horas en el programa.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron a la noticia con comentarios donde piden que forme parte del programa como participante del reality show y teorizan que podría ser la revelada sorpresa del domingo.

Te dejamos algunas de las reacciones de usuarios al respecto:

“Ella tenía que ser habitante, pero le tuvieron miedo al éxito”.

“La queremos como habitante, no como como invitada”.

“Aún están a tiempo de sacar a Adrián Di Monte y meter a la Licenciada Karina Torres”.

“Que sea una sorpresa de que es la ultima en entrar a la casa”.

“Necesito al rostro apocalíptico dentro de la casa como habitante”.

Lamentablemente para los fans, Karina Torres ha revelado que es poco probable que ella participe en La Casa de los Famosos México o cualquier otro programa de encierro, como lo ha revelado en el pasado cuando la han cuestionado al respecto.

“No porque no me sienta capaz, no porque me de miedo el sol, porque morena nací recuérdalo bien muñequita de terciopelo, simplemente porque creo yo que para estar ahí hermanas pues se ocupa mucha capacidad emocional y yo no estoy preparada para ello”, dijo anteriormente.