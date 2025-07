Facundo causa revuelo con su outfit en La Casa de los Famosos y le hacen memes

Facundo entró a La Casa de los Famosos México con un peculiar traje de short, lo que causó revuelo en las redes sociales y dividió opiniones, aunque la mayoría saben que es parte de su personalidad irreverente.

El comediante llegó a la gala con un traje de cuadros en color azul, usó una corbata color borgoña, pero lo más llamativo de su look fue que en la parte de abajo usó un short que combinó con calcetines y zapatos color café.

El atuendo del conductor de televisión fue de los más llamativo en las redes sociales, pues es serio de arriba, pero con ese toque cómico en la parte de abajo.

Outfit de Facundo desata los memes

Los usuarios de redes sociales no dudaron en hacer memes y comentarios sobre su look, lo compararon con Chabelo, quien también usaba los pantalones cortos, por otro lado también señalaron que traía look de Angus Young, guitarrista y líder de la legendaria banda de rock AC/DC.

Comparan a Facundo con Angus Young de AC/DC ı Foto: Redes sociales

“Muy de Chabelo formal, me encantó”, “El FACUNDO y su OUTFIT de de ANGUS YOUNG jajajaja amando ..sorry”, “Facundo el único que tiene aura de todos los que están ahí”, “Facundo entró, dio outfit, irreverencia, baile, beso a la familia y ganó la capitanía del cuarto día, ICONIC”, fueron algunos de los comentarios.

Comparan a Facundo con Chabelo ı Foto: Redes sociales

Sin embargo, también hubo quienes no estuvieron de acuerdo y lo tacharon de ridículo. “Es el segundo Adrián Marcelo pero nadie lo va aceptar”, señalaron los cibernautas.

Facundo rompe las reglas de La Casa de los Famosos México

Facundo fue el único que desobedeció las reglas de La Casa de los Famosos México, pues corrió al público para despedirse de su novia y sus hijas, algo que estaba prohibido, pues Galilea Montijo le dijo a Adrián Di Monte, minutos antes que no podía despedirse de su novia porque el aislamiento había comenzado desde ese momento.

Pero Facundo se saltó las reglas y corrió a abrazar a sus hijas y a darle un tierno beso a su novia Delia.