María A Secas: Frente a la censura, no hay nada más poderoso que una sexualidad con goce y sin culpa

La comediante, escritora y creadora del Podcasmo Múltiple, María A Secas, lleva más de cinco años impulsando conversaciones abiertas sobre sexualidad, consentimiento y poder personal desde una mirada feminista, irreverente y sin tapujos. En entrevista con La Razón, habló de la evolución de su proyecto, del contexto sociopolítico que vivimos y del show especial que ofrecerá el 30 de agosto en la Ciudad de México.

A lo largo de ocho temporadas, los miércoles de Podcasmo Múltiple se han convertido en un espacio de exploración personal y colectiva. “El podcast me cuestiona, me doy cuenta de que hay temas que me pican, entonces digo, ¿por qué esto me causa conflicto? A cinco años de inciarlo, es un reflejo y un crecimiento de lo que es y de lo que se ha convertido María A Secas”, explicó.

Durante esta temporada, el enfoque gira en torno al BDSM y el tantra, “es más marrana pero más espiritual”, dice entre risas. Para cada episodio, María A Secas comentó que alterna entre especialistas —como Dominatrix y terapeutas sexuales— y comediantes, con el objetivo de mantener un balance entre información y entretenimiento.

La batalla cultural se juega también en los escenarios y plataformas digitales

Pero más allá de la risa, también hay preocupación. Frente a los discursos crecientes de derecha y los ataques hacia las mujeres y la diversidad sexual por figuras públicas, María no se guarda nada: “Cuando hay un pico de libertad en el mundo, viene un pico opresor, y después del pico opresor viene un pico de libertad. Así ha funcionado la sociedad durante mucho tiempo”. En su diagnóstico, el regreso de estos discursos es evidente: “Estamos entrando otra vez en este pico de ultraderecha... lo podemos ver mucho con nuestro vecino Estados Unidos y cómo nos afecta por la cercanía”.

La censura en redes sociales dijo, es un reflejo claro del momento actual y lo experimenta a diario: “Hay más censura que hace 10 años que yo empecé. Todo te borran, todo te quitan, todo te castigan”. Esto, añadió, está directamente relacionado con el tipo de contenido que incomoda a los sectores más conservadores: el placer, la autonomía y el goce sin culpa.

Ante este panorama, María A Secas hace un llamado a apoyar el contenido de las creadoras y creadores que abordan dichos temas “para que no nos coman influencers que replican discursos como ‘una mujer de valor’ y tonterías como esa”, agregó. Y es que, afirmó, la batalla cultural se juega también en los escenarios y plataformas digitales, por lo que sugirió “no darles like, no darles views, ni siquiera comentarles”.

A pesar del contexto adverso, se mantiene optimista pues “el despertar ya ocurrió” y eso no podrá cambiarse. Además, pidió al público “no engancharse con quienes no quieren aprender” y evitar conflictos innecesarios. Igualmente, recordó a sus oyentes que ella no tiene “la verdad absoluta” y los invita a cuestionarse todo, hasta ir labrando su propio camino hacia el conocimiento.

Cinco años de una sexualidad con goce y sin culpa con Podcasmo Múltiple

Ese despertar cultural y la sexualidad serán celebradas este 30 de agosto en un show muy especial en la Ciudad de México, que combinará stand-up y la grabación en vivo del Podcasmo Múltiple. “No había hecho nada para celebrar el aniversario del podcast. Después de ocho temporadas, se merece un cierre en vivo con invitadas especiales”, adelantó.

Entre las confirmadas para este evento se encuentran Nancy Villaló, excompañera de podcast; Dia Blurs, quien ha hablado sobre kink y sexualidad alternativa; y Fur, integrante de Niñas Bien. Agregó que habrá diversión y “mucha plática deliciosa con mujeres bien chingonas y diversas”.

Frente a un mundo donde figuras públicas difunden ideas retrógradas sobre el rol de hombres y mujeres, María A Secas apuesta por el humor, la información y el placer como herramientas de resistencia. “No hay nada más poderoso y hermoso que tener una buena sexualidad... con presencia, con goce y sin culpa”, expresó a este diario.