Mario Alberto Monroy reflexiona sobre el fútbol y la identidad del barrio en ’90 minutos’

“Ha habido series de césped y esta es una serie de cancha de tierra”, aseguró Mario Alberto Monroy sobre la serie 90 minutos, donde interpreta a Gama, un microbusero que pone todo el corazón como mediocampista de Los Navajas, el equipo de fútbol llanero de Ecatepec. El actor agregó para La Razón de México, que este es el factor que hace la diferencia entre esta historia y otras comedias deportivas.

90 minutos es la nueva serie mexicana de Universal+, en donde conocemos la historia de Los Navajas, quienes se encuentran en decadencia cuando una multa amenaza con su disolución. Mientras tanto, un magnate busca terminar con el humilde deportivo donde juegan para construir un casino.

Mario Alberto Monroy como Gama y el fútbol

El personaje de Mario Alberto Monroy se encuentra en “un matrimonio en bancarrota” y “tendrá que meterle para recuperar tanto al equipo de sus amores, como a su familia”. Uno de los elementos que definen al personaje es justamente su pasión por la escuadra del barrio.

“El fútbol a mí siempre me ha parecido sentido de identidad”, opinó el histrión, quien añadió que este deporte puede generar una red de apoyo importante entre hombres: “Sobre todo para este tipo de hombrías que están en esta línea entre la deconstrucción, que ya también llevan rato vivido, pero no quieren ser machos, aunque así ha sido toda la vida”.

Destacó el valor del balompié en una comunidad gracias a que “puede modificarse de mil maneras”, en el sentido que se juega sin importar los recursos disponibles en tu entorno, lo que aumenta su popularidad y arraigo dentro de la comunidad.

La importancia de mantener los espacios públicos para la comunidad

Uno de los problemas latentes que enfrentan Los Navajas es la amenaza con la destrucción de su campo de juego para construir un casino, una problemática que han enfrentado comunidades reales a través de los años. Sobre ello, Monroy opina:

“Se han extraído lugares que le pertenecen a la sociedad y se han privatizado. No es nada nuevo ni una invención. Cuando era niño, el deportivo en el que jugaba, lo privatizaron y entonces ya no podías acceder a las canchas de básquetbol porque ya eran de alguien, eso en el mejor de los casos”, recordó.

La serie '90 minutos'. ı Foto: Especial

El actor aclaró que el problema no es la aparición de nuevos negocios, sino el modo en que se revoca un espacio público: “Quitar a la mala es lo complicado porque pareciera que uno como parte de la sociedad no tiene herramientas para defenderse. Pero también habla un poco de esa resiliencia, de no dejarse”, explicó al recordar la lucha de Las Navajas para permanecer a pesar de los problemas que los envuelven.

La primera temporada de 90 minutos terminó con 10 capítulos y algunos cabos sueltos que se espera, se puedan retomar en el futuro. “Hay muchos planes, estamos muy satisfechos del producto que tenemos”, comentó Mario Alberto Monroy sobre la serie que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming.