¿Quién era Keyla Andreína González, la tiktoker asesinada en vivo, y cómo ocurrió el crimen?

La influencer ecuatoriana Keyla Andreína González Mercado, conocida en redes como “La Gordita”, fue asesinada el 26 de julio de 2025 durante una transmisión en vivo por TikTok desde su domicilio en Guayaquil, Ecuador. Tenía 28 años, vivía con una enfermedad crónica heredada de su madre (diabetes tipo 1) y se había hecho popular por compartir su día a día y consejos de emprendimiento digital.

¿Cómo ocurrió el crimen donde fue asesinada en vivo Keyla Andreína González, tiktoker?

La tragedia ocurrió mientras Keyla Andreína González estaba con una amiga y el novio de esta, identificado como Manuel Andrés “N”, según las versiones oficiales. En un momento de la transmisión, y aparentemente bajo los efectos del alcohol, Keyla bromeó con él y dijo: “Dos tiros en la cabeza para que no me duela… no quiero sufrir”. Luego insistió: “Pégame dos tiros en la cabeza, Manuelito… déjame bien muerta”.

El hombre se levantó, sacó un arma y disparó directamente contra ella en la cabeza. Aunque Keyla intentó gritar “¡No!”, los disparos fueron fulminantes e instantáneos. La transmisión quedó grabada hasta que el teléfono cayó al suelo.

La Policía Nacional de Ecuador llegó minutos después –ubicaron el cuerpo aún sentado frente al celular– junto con evidencias que incluyeron casquillos de bala, rastros biológicos e impresiones digitales. El agresor huyó, sin embargo, testigos lo describieron con un tatuaje de lágrima en el rostro, pero aún permanece prófugo.

¿Quién era Keyla Andreína González, la tiktoker asesinada en vivo?

Keyla Andreína González era una influencer con miles de seguidores en TikTok, donde compartía contenido de estilo personal, frases emotivas y emprendimiento digital. Se definía como una persona “generosa, bromista y de alma bonita”. En su última publicación escribió: “La meta es clara, seguir siendo buena mujer, ir de la mano de Dios…”.

Tenía 28 años y vivía con una enfermedad crónica heredada de su madre (diabetes tipo 1).

El asesinato de la tiktoker Keyla causa indignación en redes sociales

Tras el asesinato, las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación y solidaridad. Usuarios demandaron justicia y mayor seguridad para los creadores de contenido digital, ya que el crimen fue presenciado por cientos en tiempo real.

Las autoridades investigan el caso como posible feminicidio, considerando que su homicidio fue motivado por su género y ocurrió en un contexto violento. Se abrió una carpeta de investigación y se analizan videos, testigos y antecedentes del sospechoso.

