¿Quién era Song Young Kyu? Actor surcoreano que fue hallado sin vida en su coche tras polémica

Murió el reconocido actor surcoreano Song Young Kyu a los 55 años de edad. La policía reveló que fue encontrado inconsciente la mañana del lunes 4 de agosto al interior de su vehículo en la provincia de Gyeonggi, en Corea del Sur, según The Korea Times.

Habría sido un conocido de Song Young Kyu quien lo encontró dentro del vehículo, que se encontraba en un complejo residencial, alrededor de las 8:00 horas (tiempo local). En la escena, las autoridades no encontraron signos de que se cometiera un crimen ni tampoco había una nota de suicidio.

La noticia sorprendió al entretenimiento coreano y no tardaron en darse condolencias por el fallecimiento del artista. Un colega, el actor Jang Hyuk-jin lamentó: “Hermano, debiste haber estado muy cansado, asustado y preocupado. Debería haberte llamado. Dios mío… Adiós. Fuiste tan buena persona conmigo. Nos vemos más tarde. Descansa en paz”.

¿Quién era Song Young Kyu?

Song Young-kyu tenía 55 años de edad y debutó en los escenario en 1994, con el musical infantil Wizard Mureul. A raíz de ello, logró desarrollar una exitosa carrera de tres décadas en la televisión, el cine y el teatro.

Formó parte de varios k dramas y proyectos como Trick, Stove League, Baseball Girk, Hyena, Hwarang, Narco-Saints y Big Bet, entre otros. Tras su muerte, le sobreviven su esposa y dos hijas.

🇰🇷 | Hallan sin vida al actor surcoreano Song Young-kyu, de 55 años, dentro de su coche. Las autoridades investigan las causas de su fallecimiento.



📌 Song fue reconocido por su trabajo en teatro, cine y dramas coreanos.#SongYoungKyu #CoreaDelSur #KDrama… pic.twitter.com/TFbInsvNjY — Historiente (@historiente) August 4, 2025

El hombre entró en polémica a finales de julio, cuando se reveló que el mes anterior había sido detenido por conducir ebrio. La policía declaró que el famoso manejó unos cinco kilómetros con una concentración de alcohol en la sangre de 0.08 %, superior al límite legal.

La revelación hizo que fuera despedido de dos dramas que se encontraban en producción (The Defects y The Winning Try), así como de una obra de teatro en la que participaba, Shakespeare in Love. Sobre el caso, este seguía en espera de una acusación formal.

Los usuarios en redes sociales a nivel internacional han reaccionado a la muerte de Song Young Kyu con severas críticas a la forma en que se condena a las personalidades del entretenimiento en Corea del Sur por acciones que si bien son incorrectas, son llevadas a un extremo que afecta el estado físico y mental de las celebridades.