¿Céline Dion murió? Esto sabemos de los rumores de su fallecimiento

Céline Dion es una de las cantantes en inglés más reconocidas a nivel internacional, cuyo nombre recientemente se hizo tendencia en redes sociales donde se especula sobre la supuesta muerte de la querida artista canadiense.

Rumores de muerte de Céline Dion

La cantante de ‘My Heart Will Go On’ no ha muerto. El rumor comenzó con una publicación en redes sociales que decía: “Hace 30 minutos, la familia anunció entre lágrimas la triste noticia del adiós a la legendaria Céline Dion”, junto con un enlace que, lejos de llevar a una fuente oficial, redirigía a una página para adultos.

🚨Esta notica es FALSA! CELINE DION no murió



Es completamente falsa, desafortunadamente varios la están compartiendo como real, sin siquiera leer la nota#celinedion pic.twitter.com/eyzlesB6fB — La Tía Sandra (@LaTiaSandraSoy) August 5, 2025

El contenido con mensaje alarmante no contaba con datos extra sobre lo sucedido. Cabe mencionar que no existe un comunicado por parte de la familia de la artista donde hablen de su supuesto fallecimiento.

En ese sentido, sus redes sociales permanecen activas y constantemente se suben nuevas fotos y videos donde podemos verla. De este modo, cualquier especulación sobre su muerte es falsa, ya que tan solo ayer subió fotos con vestimenta de ballet.

Esto sin mencionar una historia de solo unas horas atrás, donde la mujer presume que se encontraba disfrutando una presentación de David Guetta en Ibiza. De este modo, sabemos que la famosa sigue con vida y disfrutando de la misma.

¿Qué le pasó a Céline Dion?

Dion padece el Síndrome de Persona Rígida (SPR), un trastorno neurológico raro que causa rigidez muscular progresiva y espasmos dolorosos. Por ello, la mujer se encuentra constantemente en movimiento para tratar de sobrellevar su enfermedad.

Es debido a este padecimiento que Céline Dion se encuentra alejada de los escenarios desde 2022, aunque no del ojo público en general. Incluso, en 2024 sorprendió al aparecer cantando sobre la Torre Eiffel como parte de la Apertura de los Juegos Olímpicos de París.

La famosa ha mostrado su proceso de recuperación en un documental y ha dejado claro que tiene la intención de regresar a los escenarios. Sin embargo, es también su enfermedad lo que provoca preocupación en redes sociales por quienes dudan que pueda mejorar.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que en redes sociales aseguran que Céline Dion murió. En marzo, la cantante advirtió a sus seguidores sobre información falsa de su supuesto fallecimiento.

“Por favor, tengan en cuenta que estas grabaciones son falsas y no aprobadas”, pidió la artista, quien ha pedido que toda la información sobre ella sea verificada a través de sus canales oficiales.