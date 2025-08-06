Ajuste de Cuentas en el Vuelo: ¿Dónde ver esta serie sobre venganza y malos entendidos?

La serie Ajuste de Cuentas en el Vuelo (en inglés titulada The Reckoning Takes Flight), mezcla drama, comedia y caos en una trama inesperada a 30 mil pies de altura. La historia sigue a Eve, una joven que toma un vuelo rumbo a Hawái para asistir a la boda de su hermano mayor. Debido a una pierna rota y enyesada, Eve reserva un asiento extragrande que le permita viajar con comodidad.

Sin embargo, una mujer prepotente y su hijo mimado le exigen que cambie de asiento. Cuando Eve se niega, la tensión sube a bordo. El niño tropieza a causa de una turbulencia, y su madre reacciona con furia, exigiendo que el avión regrese a su punto de origen. La situación se agrava cuando ella intenta confrontar a los pilotos, lo que provoca un aterrizaje de emergencia.

En el aeropuerto, aparece Clara, hermana de la mujer, quien acude a apoyarla, pero termina provocando más caos. Clara acusa falsamente a Eve de ser la amante de su prometido, sin imaginar que Eve es en realidad la hermana menor del novio.

La boda se cancela ante el escándalo y Clara enfrenta cargos por difamación y alteración del orden, lo que la lleva a prisión.

¿Dónde ver Ajuste de Cuentas en el Vuelo?

La serie Ajuste de Cuentas en el Vuelo (en inglés titulada The Reckoning Takes Flight) forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, la cual puede disfrutarse tanto desde su sitio web como mediante su aplicación móvil, disponible de forma gratuita para dispositivos inteligentes.

Para acceder a la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros nueve episodios —de un total de 41— están disponibles sin costo alguno.

Aunque originalmente fue producida en inglés ReelShort permite modificar el idioma desde el menú de configuración, lo que da la opción de activar subtítulos en el idioma de tu preferencia. Además, ya se encuentra en la plataforma una versión doblada al español.

Por otro lado, la serie también puede encontrarse en YouTube, donde los capítulos se presentan en su versión original en inglés.

