Olivia Collins asegura que fue poseída por un demonio: ‘Me atrapó algo muy fuerte’ | VIDEO

Olivia Collins, a sus 67 años de edad ha tenido todo tipo de experiencias, incluyendo aquellas que tienen que ver con lo sobrenatural. Al respecto, la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 3 compartió que en una ocasión, estuvo poseída por un demonio.

En ese sentido, Olivia Collins compartió que tuvo que someterse a un exorcismo para librarse del demonio que la había poseído. Una historia inverosímil que sin duda erizó la piel de Wendy Guevara, quien la entrevistaba al momento de sus declaraciones.

Olivia Collins fue poseída

Fue en la pre gala del pasado martes 5 de agosto que la famosa habló con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff sobre lo que contó en La Casa de los Famosos México 3, pues antes de dejar el reality show, contó que había sido poseída.

“Me empezaron a dar unas temperaturas de 40 grados, se analizaron, me dieron antibióticos y nada, todo seguía y yo dije ‘me voy a morir’, habían pasado cosas muy extrañas y me dominó, me sometió como que yo ya no era yo…”, recordó.

Ante esto, asegura que al final lograron sacarle al demonio, aunque no fue nada sencillo: “Me cuentan que fue todo un proceso, todo se apagaba, no jalaban las oraciones que tenían que hacer, me sentaron, me amarraron entre 4 hombres me tuvieron que sentar, hablaba en arameo, me salía espuma por aquí y pues ya…me decían ¿quién eres? soy el chacal…”

Posteriormente, en su entrevista fuera de la casa, ahondó en su relación con lo espiritual:

“Es un tema muy serio, esto no lo sabe nadie, le tengo mucho respeto a este tema…pero sí, tengo percepciones más allá de lo normal, es una situación de frecuencias vibratoria de energía, que puedes conectar en diferentes planos y me ha tocado de todo, así como mal y bien", comenzó a explicar.

En ese sentido, asegura: “He visto luz, he visto oscuridad y ahí me atrapó algo muy fuerte y tuve que pedir ayuda y fue muy desagradable… mi chakra que está abierto es aquí (señala atrás del cuello) y pues, los entes buscan la luz y me considero una persona luminosa, pero bueno este tema me pasó y me ayudaron y si fue horrible", explicó.

“Yo la verdad es que yo ahí no estoy presente, mi cuerpo nada más se conecta por mi cordón umbilical y estoy como alejada, pero, todo lo que me cuentan, mi hermano que es totalmente escéptico siempre le tiene que encontrar algo para justificar las cosas, se quedó impactado”, contó.