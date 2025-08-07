¿Qué pasó con Xavier Thorpe en Merlina y por qué no aparece en la temporada 2?

En la primera temporada de Merlina, Xavier Thorpe se presenta como un estudiante carismático y misterioso de la Academia Nevermore, famoso por su talento artístico sobrenatural, pues tiene la capacidad de dar vida a sus creaciones, como cuando una araña que dibujó cobra movimiento frente a Merlina. Viene de una familia adinerada y su padre es un psíquico reconocido, lo que adiciona presión a su figura.

Sin embargo, esta segunda temporada no aparece el personaje y en redes sociales los fans de la serie se preguntan los motivos. Te contamos qué pasó con Xavier y con el actor Percy Hynes White.

¿Quién es Xavier Thorpe en Merlina?

La historia de Xavier Thorpe con Merlina comienza desde la infancia. Se conocen en una situación traumática, cuando ella lo salvó dentro de un ataúd antes de que lo llevaran al crematorio. Su vínculo evoluciona entre sospechas, peleas y afecto, aunque Merlina lo rechaza en ocasiones, él mantiene un interés genuino hacia ella. Xavier sirve también como aliado en las investigaciones sobrenaturales de ella, incluso dándole consejos sobre sus visiones.

Además del arte animado, Xavier posee habilidades de tiro con arco excepcionales, como se evidencia cuando dispara para proteger a Merlina en una situación de peligro. Su rol como líder se pone en evidencia durante la Poe Cup, donde toma el mando del equipo “Amontillado”. Sin embargo, también es emocionalmente complejo: cuando lo encarcelan tras ser sospechoso, reacciona con agresividad —gritando e insultando a Merlina— reflejando su resentimiento por sentirse traicionado.

En la segunda temporada, Xavier Thorpe ya no aparece. La historia explica su ausencia señalando que fue enviado a la Reichenbach Academy en Suiza, decisión tomada por su padre para protegerlo tras los sucesos traumáticos en Nevermore. Aunque ya no está presente, envía a Merlina un regalo especial, una pintura y una nota de despedida, manteniendo su relación intacta.

¿Por qué Xavier Thorpe no aparece en la temporada 2 de Merlina?

El personaje de Xavier Thorpe en la serie Merlina (Wednesday) fue interpretado por el actor Percy Hynes White, un joven actor canadiense nacido el 8 de octubre de 2001 en St. John’s, Newfoundland y Labrador, Canadá.

Antes de su participación en Merlina, Percy Hynes White ya era conocido por sus papeles en series como The Gifted (donde interpretó a Andy Strucker) y películas como A Christmas Horror Story y Edge of Winter. Su interpretación de Xavier fue destacada, convirtiéndolo en uno de los personajes más comentados de la primera temporada.

Sin embargo, el actor no regresó para la segunda temporada de Merlina, debido a una controversia fuera de la serie, en 2023, en la que una joven acusó a Percy de presunto abuso sexual en redes sociales. Netflix y los creadores optaron por eliminar al personaje de la trama principal.

El actor publicó en redes sociales un comunicado donde afirmó que las acusaciones eran falsas. “Alguien a quien que nunca conocí empezó una campaña en línea de desinformación acerca de mí. Por ello, mi familia ha sido engañada y mis amigos han recibido amenazas de muerte”, comentó.

Después del comunicado de Percy, la chica que lo denunció borró su cuenta de X y aseguró vía instagram que “no acusó ni fue víctima directa de Percy Hynes White sino de sus amigos”.