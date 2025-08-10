Bellakath arma fiesta de reguetón mexa en el Pepsi Center

La noche del sábado, el Pepsi Center se transformó en una pista gigante de reguetón mexicano gracias a Bellakath, quien ofreció un show de más de dos horas y media, precedido por una hora con música de DJ’s invitados, para ir calentando motores. El escenario lució lleno de energía con más de veinte bailarines, entre hombres y mujeres, visuales coloridos y una producción que no escatimó en detalles.

A lo largo del espectáculo, la cantante originaria de la Ciudad de México lució seis cambios de vestuario, cada uno pensado para marcar un momento distinto del concierto. Su propuesta fue clara: no sólo cantar, sino convertir la noche en una fiesta que mezclara su música con la de sus amigos e influencias musicales.

Bellakath y Dani Flow en el Pepsi Center ı Foto: Cortesía Ocesa/ Laura Villegas

Bellakath invitó a una impresionante lista de artistas, encabezada por Dani Flow, con quien interpretó el ya infaltable tema "Reggaetón champagne". Otros intérpretes que se unieron fueron Maldy, Daizak y Chino El Gorila, además el show contó con la participación de Alexis Mvgler y varias drag queens que aportaron brillo y actitud a la velada.

“Estoy muy nerviosa, no me lo puedo creer, es una noche muy especial, gracias a todos por haber venido. Cada uno de los invitados ha sido parte importante de mi carrera y son mis amigos, y era para mí muy importante que estuvieran conmigo. ¡Arriba el reguetón mexa!”, dijo Bellakath visiblemente emocionada.

Este concierto también marca su trayectoria, pues es el primer sold out que logra en este recinto.

El repertorio incluyó 23 mezclas entre sus temas y los de sus invitados, manteniendo la pista encendida en todo momento. Hubo incluso un set sorpresa donde sonaron canciones icónicas como “Payaso de rodeo” y “No rompas más” de Caballo Dorado, que desataron la euforia colectiva.

▶️ #Video | Con un lleno total, Bellakath (@labellakath) inicia su concierto en el Pepsi Center



📹: Carlos Aguillón @SORRENTODESIREN / @LaRazon_mx pic.twitter.com/f0RdOvRVjQ — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 10, 2025

Temas como “Gata de la Agrícola Oriental”, “Hermanas de leche”, “Yo me le pego” y “Sikitty”, fueron más que ovacionados por los asistentes debido a los movimientos sensuales y sugestivos de la cantante, quien incluso mostró sus dotes de bailarina al ingresar en una jaula y moverse a ritmo de la música con estusiasmo.

Con una noche llena de energía y un festín de colaboraciones en el Pepsi Center, Bellakath no sólo dio un concierto, entregó una declaración de amor al reguetón mexicano y a la comunidad artística que la ha acompañado en su camino.