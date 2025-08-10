Festival del Mar 2025: Lila Downs, Los Ángeles Azules, La Santa Cecilia y más GRATIS

El Festival del Mar 2025 se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, marcando el regreso de esta celebración tras más de una década sin realizarse. Durante el día, el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos recibirá conferencias magistrales sobre literatura, juventud, y el papel de la mujer en la sociedad, además de talleres, cuentacuentos, expresiones artesanales y exposiciones.

Por las noches, el escenario será el Hemiciclo a los Niños Héroes, junto al malecón, donde se presentarán conciertos gratuitos a partir de las 19:00 horas.

Festival del Mar 2025: Lila Downs, Los Ángeles Azules, La Santa Cecilia y más artistas GRATIS

El cartel artístico es encabezado por figuras de reconocimiento nacional e internacional. El viernes 15 de agosto, Olivia Gorra y Lila Downs serán las encargadas de abrir con una velada inolvidable y llena de magia. El sábado 16, la banda mexicoestadounidense La Santa Cecilia y el cantante Reyli Barba subirán al escenario. Finalmente, el domingo 17, se cerrará con la voz de Tania Libertad y la emblemática agrupación Los Ángeles Azules, en una noche que promete ser conmovedora.

🎶 ¡Prepárate para bailar sin parar!



Disfruta en vivo de “El listón de tu pelo” y “17 años” con Los Ángeles Azules en el Festival del Mar 2025. 🎤🌊✨

🗓️ 17 de agosto

⌚ 9:30 p. m.

📍 Hemiciclo a los Niños Héroes, Coatzacoalcos



✅ ¡Entrada totalmente gratis!#VeracruzEstáDeModa pic.twitter.com/qHqG98gpu7 — Secretaría de Salud de Veracruz (@SSALUDVeracruz) August 10, 2025

La programación busca fortalecer el tejido social, acercar el arte a las nuevas generaciones y promover el orgullo por las raíces veracruzanas.

En cuanto al costo, tanto los conciertos como las actividades culturales tienen acceso gratuito para el público en general.Sin embargo, te recomendamos llegar con anticipación para que encuentres un buen lugar y disfrutes de los shows.

Actividades y conferencias magistrales en el Festival del Mar 2025

El Festival del Mar 2025 en Coatzacoalcos, incorpora una amplia oferta cultural que incluye conferencias, exposiciones, talleres y narraciones, además de la música en vivo que acompaña sus noches.

Cada mañana, a las 11:00 h, el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos será escenario de conferencias magistrales con figuras emblemáticas del pensamiento y la cultura: Farid Dieck, el viernes 15 de agosto, con una ponencia titulada “La búsqueda de una unión emocional”.

El sábado 16 será el turno de la ministra Lenia Batres y la escritora Sabina Berman, quienes compartirán una charla conjunta denominada “Mujeres y poder”. Finalmente, el domingo 17 la escritora de Como agua para chocolate, Laura Esquivel, ofrecerá la conferencia “Mujeres Semilla”, inspiradora y reflexiva.