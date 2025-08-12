Fan de Bárbara de Regil se tatúa su cara: ‘Me protege como mi santo’ | FOTO

Bárbara de Regil presumió a través de sus redes el gesto de una fanática, quien decidió tatuarse su cara en el brazo, un gesto que muestra la admiración del anónimo por la protagonista de Rosario Tijeras.

A través de los años, Bárbara de Regil se ha perfilado como un ejemplo para miles de mujeres que la admiran por su dedicación y esfuerzo a pesar de las críticas que también llega a enfrentar por tener acciones y opiniones controversiales.

Bárbara de Regil se tatúa dos veces la misma palabra y desata burlas. ı Foto: IG: @barbaraderegil

Bárbara de Regil presume el tatuaje de una fan

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la artista compartió una serie de fotos donde la podemos ver en un evento de Netflix, conviviendo con seguidores , ensayando, descansando y pasándola bien con su esposo e hija.

Sin embargo, una de las imágenes que más llamaron la atención fue una captura de pantalla que recibió la mujer por parte de una seguidora que le mostraba un tatuaje que se hizo hace tiempo.

Podemos ver que el tatuaje está en el brazo y es el rostro de Bárbara. Además, hay unas tijeras y una pistola, en referencia a la serie Rosario Tijeras donde la actriz se muestra como una mujer empoderada que sobrevive a un entorno violento.

Fan de Bárbara de Regil se tatúa su cara ı Foto: IG: @barbaraderegil

Junto con la foto compartido, el fan también dejó un par de mensajes en donde explica que para ella, el tatuaje es una forma de protección, al comparar la misma con la figura de un santo:

“Hola, Barbara. Mi humilde homenaje para vos. Te admiro y te deseo muchos éxitos. Saludos desde Argentina. El tatuaje me lo hice el año pasado. Me cuida y me protege como mi santo”.

La actriz no comentó nada sobre la comparación o el gesto de su fanática, aunque dejó claro que era algo que le había sorprendido que sucediera, ya que lo incluyó junto con una serie de fotos donde hablaba de cosas que le pasaron en los últimos días.

Se desconoce si quizás Bárbara de Regil le respondió de manera individual a su seguidora que se tatuó, aunque de seguro ella ya sabe que al menos, la famosa vio lo que hizo y decidió compartir con orgullo.