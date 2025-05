Bárbara de Regil se hunde en agua sucia: ‘No seas cochina’ | VIDEO

Bárbara de Regil protagonizó un escandaloso momento en el más reciente episodio de la serie Secretos de parejas, pues en medio de un increíble viaje en el lomo de un elefante, la famosa actriz terminó hundida en agua con materia fecal de estos espectaculares animales.

El momento fue captado por las cámaras de Secretos de parejas y lo que al inicio fue un momento bizarro pero divertido, se transformó en toda una pelea entre Bárbara de Regil y Poncho de Nigris, con sus respectivas parejas involucradas.

Bárbara de Regil cae en agua contaminada

Como parte de las actividades que realizaron en el reciente capítulo del reality show, las celebridades asistieron a un espacio que les permitió conocer elefantes y no solo eso, ya que algunos de ellos también pudieron montarlos y recorrer una especie de lago dónde se suelen encontrar los enormes animales.

Es mientras sucede el recorrido en el agua que podemos notar el nerviosismo de Bárbara, quién mantiene los pies levantados en todo momento Y expresa su miedo de rozar en algún momento con el agua, la cual se veía bastante contaminada, pues los residuos fecales incluso flotaban en el espacio.

Es en ese momento que Poncho de Nigris, saca su personalidad bromista: “Bárbara, caca flotando Bárbara”, le grita mientras se ríe, indicando que está tratando de molestar a la actriz de ‘Rosario Tijeras’.

De un momento a otro, solo el elefante de la también influencer se hunde a la mitad, lo que provoca que la famosa se moje de la cintura para abajo, por lo que no tarda en gritar de espanto y asco: “¡No, mi cola!“, estalla, ”pu** madre, sí hay popo en el agua y se me metió a la cola. No, no, justo el mío se bajó“, expresó llena de pánico.

¿Fue culpa de Poncho de Nigris?

Tras este momento gracioso por incómodo, su esposo Fernando Schoenwald le dijo a la actriz que fue Poncho quién le había indicado al elefante que se hundiera en el agua, aunque cabe mencionar que esto no se ve claramente en la serie.

Es entonces que ella se lanza contra el empresario y comienza una pelea donde ella lo acusa y expresa su preocupación por tener una infección a raíz del accidente con el elefante.

Ella trata de tirar a Poncho de su elefante o lanzarse agua sucia, ante lo que él le dice “no seas cochina” mientras se ríe y se sigue tomando la situación a broma.

“Me la vas a pagar, eres una mala persona”, le dice después de haberlo perseguido para lanzarle agua contaminada. “Me da muchísimo asco y me da miedo también porque puedes agarrar una infección o algo”, expresó por aparte, sumamente molesta.

Después de irse a bañar, el enojo de la actriz siguió por bastante rato y durante la noche le exigió al actor que se disculpara por lo que había sucedido.

Ya que Poncho de Nigris no pensaba que tenía la culpa sobre la situación, le pidió perdón a Bárbara de Regil de manera sarcástica y dejando ver que no estaba arrepentido pues no consideraba haber hecho algo mal.

“Te lo juro que yo no hice nada”, señaló, aunque después de un rato peleando dijo: “No le pido disculpas ni a mi vieja, pero te pido una disculpa por ser una riata, haber domado al elefante con una seña y que se hundiera en el agua con caca”, señaló.