Los Fantasmas de Fernando, ¿De qué trata y dónde comprar el libro de Jaime Alfonso Sandoval?

El libro de Los Fantasmas de Fernando de Jaime Alfonso Sandoval es un libro para niñas, niños y jóvenes pero que también pueden leer adultos en donde aborda temas profundos desde una narrativa que alcanzan a comprender y entretiene a chicos y grandes.

¿De qué trata Los Fantasmas de Fernando?

Los Fantasmas de Fernando es un libro que sigue la historia de Fernando, un joven adolescente que cree tener la peor suerte del mundo tras la muerte de su perro, quedarse sin escuela, ser dejado por su novia y fracturarse un brazo.

Por si fuera poco, en medio de su aislamiento por la profunda depresión que vive, su padre lo busca en sus últimos días para heredarle el hotel que ha estado en manos de la familia generación tras generación.

El hombre al que casi no conoce se encuentra muy enfermo, por lo que Fernando emprende el viaje en el que acompaña a su tía Queta y a su primastra Catalina a Costaverde para recibir la herencia.

En el viaje, el joven enfrenta secretos, recuerdos e historias de fantasmas; mientras tanto, se enfrenta a temas como la salud mental, la violencia y cómo pedir ayuda en momentos de profunda tristeza.

¿Dónde comprar Los Fantasmas de Fernando?

El libro de Jaime Alfonso Sandoval se encuentra disponible en versión digital y en física. Lo puedes encontrar a un precio accesible en librerías como Fondo de Cultura Económica y en plataformas web como Buscalibre, Google Play Books y Amazon, por mencionar algunos.