¿Quién es Maria Arreghini? La exuberante presentadora de Real Madrid TV que le gusta a Conor McGregor

El luchador Conor McGregor ha despertado polémica recientemente, pero no por su desempeño en la UFC o el ataque que le propinó a un hombre en una discoteca de Ibiza, sino por un asunto en redes sociales que ha llamado la atención del público.

Conor McGregor se hizo viral de nuevo, ahora por una publicación donde dio ‘me gusta’ a una foto de Maria Arreghini, una exuberante presentadora de Real Madrid TV, quien celebraba un logro académico importante.

"¡Lo logré! Estoy oficialmente graduada con una Máster en Comunicación y Periodismo Deportivo del Real Madrid UE. Estos últimos meses han estado llenos de recuerdos, personas y experiencias que llevaré conmigo para siempre. Nunca dejes de creer en ti y en tus sueños", celebró en su publicación, donde posa frente al estadio de fútbol.

El ‘like’ del luchador ocurrió mientras se encuentra de vacaciones con su esposa e hijos en Cerdeña, donde disfruta de las vacaciones de verano y al parecer, también aprovecha para ver las redes sociales.

¿Quién es Maria Arreghini?

Maria Arreghini es una conductora de televisión italiana que solo en su cuenta de Instagram cuenta con más de 700 mil seguidores, pues llama la atención gracias a su belleza e impresionante físico.

Sin embargo, la mujer nacida en 1998 no solo es bella, pues tiene un podcast 'Mary’s place‘, donde habla con diferentes perfiles, como el cantante Morad o el expiloto de MotoGP, Jorge Lorenzo, así como con personalidades del mundo del boxeo como Ryan Garcia.

A través de sus redes sociales, la mujer comparte fotos de ella misma en traje de baño y ropa cómoda, pero donde nunca pierde el estilo sin importar dónde se encuentre. Maria Arreghini también utiliza su plataforma para compartir su trabajo de periodismo deportivo y celebrar sus logros personales.